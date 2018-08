Vụ cướp tại phòng giao dịch Vũng Tàu: PVcomBank không thiệt hại gì !

Chiều 6/8/2018, tại quầy giao dịch chi nhánh Vũng Tàu bất ngờ xuất hiện một kẻ gian bịt mặt đeo balo xông vào quầy giao dịch. Đối tượng sử dụng súng bắn bi bằng nhựa để khống chế và yêu cầu nhân viên ngân hàng xếp tiền vào ba lô mang theo.

Rất may , nhờ nghiệp vụ xử lý tình huống bài bản, lực lượng an ninh và đội ngũ giao dịch viên, kiểm soát viên Ngân hàng đã ngăn chặn thành công hành vi của kẻ gian, đảm bảo không xảy ra bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản của khách hàng, ngân hàng cũng như cán bộ nhân viên. Vào 20 giờ cùng ngày, tên cướp đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện tại, các hoạt động tại quầy giao dịch PVcomBank Vũng Tàu vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Còn PVcomBank đang tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời rà soát, tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn tại các Chi nhánh/phòng giao dịch.

Trong sự việc này, có thể nói các giao dịch viên, kiểm soát viên cũng như đội ngũ an ninh của Ngân hàng đã xử lý tình huống rất bản lĩnh, chuyên nghiệp theo đúng các khóa học đã được đào tạo trước khi ra làm việc tại quầy. Chính điều đó đã góp phần ngăn chặn thành công vụ cướp.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2013. PVcomBank có tổng tài sản đạt trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, quy mô hoạt động trải rộng trên toàn quốc với 116 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm dịch vụ. Với tiềm lực lớn về tài chính, khả năng ứng dụng công nghệ và thế mạnh dịch vụ chuyên nghiệp, PVcomBank là địa chỉ ngân hàng tin cậy, uy tín của các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói, toàn diện.

P.V