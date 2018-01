‘Vựa hoa’ Mê Linh tất bật chuẩn bị hàng Tết

Thời tiết thuận lợi

Những ngày này, về các làng hoa ở huyện Mê Linh, có thể dễ dàng nhận thấy không khí hồ hởi, tất bật chuẩn bị đón Tết nơi đây. Không có nghề trồng hoa lâu đời như một số làng hoa Quảng Bá (Tây Hồ), Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) nhưng Mê Linh đã trở thành “vựa hoa” của Thủ đô, chuyên cung cấp hoa thương phẩm cho thị trường trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Duy Thắng (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) cho biết, cách đây 1 tháng, vườn nhà anh đã bán buôn hoa đi khắp các tỉnh phía Bắc. Thường người buôn hoa các tỉnh nhập hàng trước nhiều tháng, lý do là giá rẻ và họ có thời gian chăm để ra hoa đúng dịp Tết. Vườn nhà anh Thắng có 6.000 chậu cây với số tiền đầu tư ban đầu khoảng 150 triệu đồng. Anh Thắng hy vọng năm nay hoa hồng cành sẽ tăng giá mạnh do đậu ít bông. Được biết, mỗi chậu hoa hồng nhỏ giá buôn từ 40 - 50 ngàn đồng, chậu to gốc lâu năm có cây giá lên đến 10 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Hạnh (chủ vườn hoa hồng) cho biết thêm, khoảng 2 năm nay người trồng hoa ở Mê Linh chuyển sang trồng hoa hồng trong chậu nhiều vì cho thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, nếu không có kỹ thuật chăm sóc tốt sẽ hỏng và dễ chết cây. Một sào trồng hoa hồng theo cách thông thường một năm được 30 triệu tiền lãi nhưng trồng 1 sào hoa chậu có thể cho thu nhập 50 - 60 triệu đồng.

Tại một cơ sở trồng hoa ly chậu, anh Đỗ Huân chủ vườn cho biết, phải đến 10 năm mới được thời tiết thuận như năm nay, người trồng ly rất phấn khởi. Cũng theo anh Huân, đất trồng trọt ở Mê Linh ngày càng “sốt”, có người thuê đất trồng hoa với giá 7 triệu đồng/sào, có chỗ mặt đường đến 8 triệu đồng/sào, có người thuê cả héc ta, đầu tư tiền tỷ để trồng hoa. Trong các loại hoa tại Mê Linh, hoa ly là loại hoa khó chăm nhất, mức đầu tư cũng cao nhất. Tất nhiên, đây cũng là giống hoa mang lại lợi nhuận cao nhất, khoảng hơn 30 lần so với trồng lúa trước đây. Được biết, vườn nhà gia đình anh Huân có khoảng 1 vạn cây hoa ly, mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Nông nghiệp kết hợp du lịch

Đại diện Phòng Kinh tế huyện Mê Linh thông tin, nghề trồng hoa Mê Linh hình thành và phát triển cách đây hơn 20 năm. Từ việc trồng với diện tích manh mún, nhỏ lẻ và chủ yếu các giống hoa truyền thống đến nay huyện Mê Linh đã tổ chức các vùng trồng hoa tập trung với nhiều loại hoa chất lượng cao, nhiều màu sắc và độ bền hoa cắt dài ngày: hoa ly, hoa hồng, cúc, đồng tiền... Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được nông dân ứng dụng vào sản xuất để tăng năng suất và chất lượng hoa.

Năm 2017, tổng diện tích gieo trồng hoa trên địa bàn huyện là 1.521,8 ha, diện tích canh tác hàng năm khoảng 430 ha trồng các loại hoa chính: hoa hồng 1.146,9 ha (chiếm khoảng 75,4% ), năng suất đạt 217.000 bông/ha; Cúc các loại 245,6 ha (chiếm 16,13 %) năng suất 251.000 bông/ha; hoa ly 821.000 bông/ha…

Nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nghề trồng hoa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Theo thống kê, với hoa ly, tổng mức đầu tư khoảng 2,5 - 3 tỷ đồng/ha/năm, trong thời gian sinh trưởng từ 90 - 120 ngày, người nông dân có thể thu lợi nhuận 1,5 - 1,8 tỷ đồng/ha/năm (cao gấp 44 lần trồng lúa). Với hoa hồng, tổng mức đầu tư khoảng 250 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận khoảng 350 - 400 triệu đồng/ha/năm (lợi nhuận cao gấp 10 lần so với trồng lúa).

Tới đây, Mê Linh được thành phố quy hoạch vùng sản xuất hoa hồng chất lượng cao 170 ha. Dự kiến mở rộng ở các xã: Tự Lập, Liên Mạc, Vạn Yên, Tiến Thịnh. Tăng cường đầu tư hạ tầng sản xuất như: Đường giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương, điện, nước phục vụ sản xuất; Xây dựng thương hiệu hoa Mê Linh để giúp người dân thuận lợi trong tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế và yên tâm phát triển sản xuất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, huyện Mê Linh đang xây dựng kế hoạch phát triển du lịch hướng tới các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Trong đó, coi trọng xây dựng các tour tuyến và bồi dưỡng kiến thức nhằm thay đổi nhận thức của các chủ nhà vườn - chủ thể du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, để xây dựng mô hình du lịch xanh. Kết hợp vừa thương mại vừa làm địa điểm để du khách trải nghiệm, khám phá các loại hoa – sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Tới đây, Mê Linh được thành phố quy hoạch vùng sản xuất hoa hồng chất lượng cao 170 ha. Dự kiến mở rộng ở các xã: Tự Lập, Liên Mạc, Vạn Yên, Tiến Thịnh. Tăng cường đầu tư hạ tầng sản xuất như: Đường giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương, điện, nước phục vụ sản xuất; Xây dựng thương hiệu hoa Mê Linh để giúp người dân thuận lợi trong tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế và yên tâm phát triển sản xuất.

Trần Hoàng