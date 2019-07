'Vững bước tương lai' với gói vay vốn ưu đãi tại BIDV

BIDV tự hào, vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2015-2019) do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp (2016-2018) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn.