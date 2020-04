Xoài vào mùa, tràn xuống lề đường giá chỉ 5.000 đồng/kg

Hiện xoài đang vào chín vụ, nhà vườn cấp tập thu hoạch nên xuống giá cực rẻ. Tại chợ An Dương Vương, Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân, TPHCM), xoài bán lẻ chỉ có giá 5.000 đồng/kg; thậm chí nếu xoài đã hơi chín mềm, tiểu thương sẵn sàng giảm xuống 10.000 đồng/3 kg

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, giá xoài hiên nay tại đang rớt mạnh. Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch COVID-19, xoài không thể xuất sang Trung Quốc nên ùn ứ nhiều. Tại cửa hàng trái cây đặc sản (Q.3, TPHCM), xoài cát Hòa Lộc bình thường hơn 120.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 50.000-65.000 đồng/kg; thậm chí nhiều nơi xoài cát Hòa Lộc loại 1 chỉ từ 40.000-50.000 đồng/kg

Theo Ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TPHCM), do đang vào mùa trái cây các loại, trong đó có xoài nên lượng trái cây nhập chợ tăng khá cao, lên đến 2.200 tấn/ngày. Trong đó xoài các loại nhập vào chợ hơn 210 tấn/ngày. Do đó, giá nhiều loại xoài giảm đáng kể so với đầu năm