Yêu cầu làm rõ việc 'để lọt' khách say lên máy bay sờ soạng cô gái

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách Vũ Anh Cường.Cục Hàng không nhận định, việc xử lý hành khách Vũ Anh Cường đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối, say rượu bia theo Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT.Ngoài ra, hành khách trên cũng chỉ bị từ chối vận chuyển và đưa khỏi máy bay, mà không có thêm hình thức xử phạt khác. Điều này chưa tuẩn thủ đúng các quy định về an ninh, an toàn ngay từ đầu với hành khách mất khả năng làm chủ hành vi.Trước đó, chiều 26/7, khi chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TPHCM của Vietnam Airlines đang nhận khách, hành khách Vũ Anh Cường có biểu hiện say xỉn, và có hành vi sờ soạng một nữ hành khách ngồi cùng khoang thương giang. Thậm chí, trong biên bản vụ việc, tiếp viên trưởng chuyến bay khi tới can thiệp cũng bị nam hành khách sờ soạng.Theo cục Hàng không, hiện đã phát giấy mời mời các bên liên quan lên giải trình, làm rõ vụ việc. Trường hợp nếu đù căn cứ xử lý hình sự có thể chuyển sang cơ quan công an xử lý. Nếu chưa, Cục Hàng không có thể xem xét xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp cấm bay.Theo Nghị định 162/2018, trường hợp trên nếu xử phạt hành chính, hành khách có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng.Còn theo Nghị định 92/2015 về an ninh hàng không, Cục Hàng không có thể bổ áp dụng hình phạt bổ sung là cấm vận chuyển hàng không từ 3-12 tháng với hành khách trên, do: Có hành vi gây rối; Có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay. Ngoài ra, sau khi hết thời hạn này hành khách đi trở lại bằng hàng không sẽ phải áp dụng biện pháp kiểm tra đặc biệt trong thời gian nhất định.Ngoài ra, theo Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT, từ 1/6/2019, lực lượng an ninh sân bay sẽ phải kiểm tra, giám sát với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.Khi phát hiện, những lực lượng này phải thực hiện biện pháp “Không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích”.

Lê Hữu Việt