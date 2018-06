Top nữ chuyên gia trang điểm được yêu thích

Michelle Phan

Sinh ra và lớn lên ở TP.Boston, Bang Massachusetts, tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Ringling, Michelle đến với công việc make up một cách khá tình cờ. Ban đầu, cô tạo một tài khoản video trên Youtube để chia sẻ những bí quyết trang điểm của bản thân, đơn giản chỉ cho vui nhưng lại bất ngờ được yêu thích.

Điểm gây ấn tượng nhất ở Michelle là khả năng dùng son phấn để biến hóa linh hoạt từ trẻ thành già, từ người nổi tiếng đến nhân vật hoạt hình như một chuyên gia hóa trang chuyên nghiệp. Tay ngang vào nghề, nhưng năng khiếu trời cho nhanh chóng giúp cô gái trẻ trở thành cái tên được các hãng thời trang săn đón.

Video trang điểm của Michelle phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau

Năm 24 tuổi, Michelle trở thành chuyên viên trang điểm chính của Lancôme và hai năm sau được hãng này tài trợ phát triển dòng mỹ phẩm riêng rất được yêu thích. Tuy sinh trưởng tại Mỹ nhưng Michelle lại rất gắn bó với nguồn gốc của mình. Cô thích ăn các món Việt Nam, thích mặc áo dài và nói tiếng Việt khá thạo. Mới đây, cô cũng xuất hiện với tư cách khách mời trong sự kiện Under 30 Summit do Forbes Vietnam tổ chức tại TP.HCM.



Nguyễn Quỳnh

Với sự tận tụy cùng phong cách make up tự nhiên, lôi cuốn, Cây cọ vàng 2016 - Make up Nguyễn Quỳnh đã dành được sự tín nhiệm của nhiều ngôi sao hoa hậu, người mẫu, cùng giới doanh nhân Việt. Nguyễn Quỳnh thường xuyên đồng hành cùng những cuộc thi sắc đẹp quốc tế và những tạp chí thời trang nổi tiếng. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, nữ chuyên gia trang điểm xinh đẹp đã phải trải qua không ít khó khăn.

Chính niềm đam mê nghề nghiệp thực thụ đã giúp cô thành công trên sự nghiệp là một chuyên gia make up được nhiều người biết đến và yêu thích Nguyễn Quỳnh còn được mạng xã hội chuyên về cưới lớn nhất Việt Nam đánh giá cao ở phong cách trang điểm cô dâu nhẹ nhàng, trẻ trung.

Một tác phẩm tuyệt đẹp của chuyên gia Nguyễn Quỳnh

Ngoài ra, Make-up Nguyễn Quỳnh còn là một trong những địa chỉ học trang điểm uy tín, chất lượng nhất ở TP. Hồ Chí Minh được nhiều bạn trẻ lựa chọn.



Tina Lê



Make-up Tina Lê không còn xa lạ với các bạn gái ở phía Bắc. Cô được biết đến là một trong những chuyên gia trang điểm của những ngôi sao như: Lưu Hương Giang, MC Quỳnh Chi, ...

Chuyên gia make up Tina Lê khoe vẻ đẹp trẻ trung

Phong cách trang điểm của Tina Lê khá đa dạng từ nhẹ nhàng cho đến sắc sảo, ấn tượng. Trong đó, Tina Lê tập trung nhiều nhất ở phần mắt, tạo điểm nhấn thu hút mang thương hiệu của riêng mình. 10 năm theo đuổi đam mê và gây dựng tên tuổi, chuyên gia Make up Tina Lê đã khẳng định thương hiệu và vị trí của mình trong giới make up chuyên nghiệp.



Mai Quỳnh



Dù tên tuổi còn xa lạ ở trong nước, một phần cũng vì tính cách hướng nội của cô, nhưng Mai Quỳnh lại là “đàn chị” có thâm niên trong nghề. Được đích thân người dì, cũng là một chuyên viên makeup có tiếng, dìu dắt, sự nghiệp của Mai Quỳnh có phần thuận lợi hơn so với nhiều đồng nghiệp.

Thế mạnh của Mai Quỳnh là khả năng tạo lớp phấn nền hoàn hảo cùng tài kẻ mắt điêu luyện. Cô cũng khá dễ chịu trong việc chiều theo ý khách hàng: “Đôi lúc khách không thích ý tưởng của tôi, và tôi sửa lại theo ý họ. Dù sao thì đó cũng chỉ là lớp trang điểm, nó không tồn tại vĩnh viễn trên mặt”.

