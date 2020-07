Up Dental: Giải mã 'nguyên tắc ngầm' 1 khách hàng - 1 bác sĩ chịu trách nhiệm chính

Quảng cáo

Lý giải nguyên tắc "1 khách hàng - 1 bác sĩ chịu trách nhiệm niềng răng chính"

Đại diện Up Dental cho biết: Từ khi thành lập, Up Dental quyết tâm thực hiện sứ mệnh “Biến ước mơ niềng răng của tất cả mọi người thành hiện thực”. Và việc tuân thủ sát sao nguyên tắc “1 khách hàng - 1 bác sĩ chịu trách nhiệm chính” là cần thiết để đảm bảo một lộ trình điều trị thống nhất, an toàn và an tâm cho khách hàng, sự tin tưởng và tín nhiệm tuyệt đối dành cho bác sĩ.

- Thống nhất kế hoạch điều trị

Khi 1 bác sĩ chịu trách nhiệm chính về ca niềng răng sẽ đảm bảo được tính thống nhất về kế hoạch điều trị từ ngày đầu tư vấn đến khi kết thúc quá trình chỉnh nha. Ví dụ, ngày đầu khi bạn đến thăm khám, bác sĩ sẽ chụp X-quang, lấy dấu mẫu hàm và tư vấn kỹ về tình trạng răng, phương pháp niềng, thời gian, chi phí, có cần nhổ răng không, sẽ mang những khí cụ nào...

Hành trình niềng răng chỉ được bắt đầu khi cả khách hàng và bác sĩ chịu trách nhiệm chính đi đến thống nhất cuối cùng về kế hoạch điều trị và cùng ký vào bản cam kết niềng răng.

- Theo dõi sát sao tiến trình niềng răng

Niềng răng là kỹ thuật tương đối phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải đồng hành và theo dõi sát sao tình trạng răng của từng khách hàng, sự thay đổi mỗi ngày để có thể cân đối lực nắn chỉnh thích hợp. Điều này sẽ được đảm bảo tốt hơn khi có 1 bác sĩ chịu trách nhiệm chính. Hãy hình dung nếu có nhiều bác sĩ cùng niềng răng, mỗi lần tái khám gặp 1 bác sĩ, liệu rằng bác sĩ đó có theo dõi được xuyên suốt lộ trình điều trị của bạn không?

- Là người đồng hành quan trọng, tạo tâm lý an tâm cho khách hàng Bác sĩ là người quyết định trực tiếp đến sự thành công của ca niềng. Bác sĩ có tay nghề, chuyên môn và kinh nghiệm không chỉ giúp khách hàng của mình đạt được kết quả tốt đẹp mà còn tạo tâm lý thoải mái và an tâm hơn cho khách hàng. Một ca niềng răng không hề ngắn, phải trải qua nhiều giai đoạn từ điều trị tổng quát, đeo khí cụ, mang mắc cài, di răng, điều chỉnh khớp cắn… Do đó, sẽ có không ít vấn đề phát sinh, lo lắng xảy ra với khách hàng. Bác sĩ niềng răng không chỉ đóng vai trò là người điều trị mà còn là người đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ cho những lo lắng của khách hàng. Khi có thắc mắc, khó khăn trong quá trình niềng răng, bạn có thể biết được bác sĩ của mình là ai, người chịu trách nhiệm ca niềng của mình tên gì. Lúc đó, bạn có thể tìm đến bác sĩ nhờ cho lời khuyên, giải đáp thắc mắc. Khách hàng Up Dental nói gì về nguyên tắc "1 khách hàng - 1 bác sĩ chịu trách nhiệm niềng răng chính" Nguyễn Thị Liên (sn: 1993), có thời gian niềng răng bằng mắc cài kim loại 2 năm tại nha khoa Up Dental để can thiệp hàm răng bị móm và khớp cắn ngược. Nói về bác sĩ đồng hành cùng mình trong thời gian niềng răng 2 năm, Liên hào hứng: "Bác sĩ rất nhiệt tình, giải đáp các thắc mắc và đưa ra các lời khuyên tốt nhất cho mình. Ví dụ bác nói tình trạng răng mình cần làm gì? Trong liệu trình mình sẽ nhổ mấy cái răng. Trong quá trình niềng răng, bác sĩ dặn là ăn không nên cắn và hạn chế ăn những đồ cứng...". Nguyễn Như Anh (sn 1997), sinh viên ngành đạo diễn. Sau 2 năm đeo niềng răng mắc cài kim loại, Như Anh hạnh phúc khi hàm răng mọc lộn xộn ngày nào nay đã vào đúng trật tự. Khi được hỏi về bác sĩ niềng răng của Như Anh, cô nàng dành nhiều mỹ từ như: "Thấu Hiểu - Chia Sẻ - Tận Tâm". Cô nàng nói một cách hài lòng: "Em muốn gửi lời cảm ơn đến bác sĩ vì 2 năm qua đã vất vả giúp em có hàm răng đẹp. Em chúc bác gặp những khách hàng dễ tính hơn em. 2 năm niềng răng tại Up Dental, em thấy mình không còn là khách hàng làm dịch vụ nữa mà là một khách hàng đặc biệt đến với bác sĩ có tâm và có tầm. Thấu Hiểu - Chia Sẻ - Tận Tâm là những từ rất xứng đáng với bác sĩ Up Dental". Lê Hoàng Quốc Tuấn (sn 1997), sinh viên ngành quản lý hoạt động bay Học viện Hàng không Việt Nam. Quốc Tuấn trải qua 2.5 năm niềng răng bằng mắc cài kim loại để cải thiện hàm răng bị chen chúc và lộn xộn. Tâm sự về bác sĩ đi cùng mình, Quốc Tuấn hài lòng: "Không phải khen chứ bác sĩ của em rất ân cần. Bác quan tâm đến mong muốn của em, lắng nghe em nói và hướng cho em điều tối ưu nhất. Và giờ em có hàm răng rất hài lòng. Không biết nói gì hơn, em tên là Quốc Tuấn, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ đã theo em hơn hai năm, giúp em tìm được hàm răng như ý muốn. Chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công hơn nữa trên con đường làm răng cho các bạn".

P.V