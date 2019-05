Hàng tấn ma túy được phát hiện như thế nào tại TPHCM?

Sau nhiều tháng theo dõi đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy (ketamine) xuyên quốc gia, ngày 11/5, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an đã quyết định “cất vó” đường dây ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) cầm đầu.

Cùng thời điểm này, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo lực lượng hải quan chia thành 5 tổ, chuẩn bị sẵn 3 phương án linh hoạt để phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vây bắt Liu Ming Yang cùng đồng bọn.

Ăn chuối cầm cự để phá án

Khi có quyết định phá án, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Phạm Văn Các và Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy. Để thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, cả hai ông không rời hiện trường, ăn chuối trừ bữa để chỉ huy phá án.

Ngoài quân số của Cục Cảnh sát ma túy còn có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Hải quan TPHCM, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Công an các quận Bình Tân, Tân Phú; huyện Bình Chánh (Công an TPHCM) cùng Công an Bình Dương đồng loạt ra quận.

Sáng 11/5, các lực lượng đồng loạt xuất kích, chia nhiều mũi bao vây, tấn công vào hang ổ của các đối tượng ma túy ngoại quốc. Đại bản doanh của đường dây ma túy nằm ở một nhà xưởng thuộc ấp 4, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Các mũi trinh sát đồng loạt ập vào nhà xưởng kiểm tra. Đối tượng Jhu Minh Jyun lập tức bị khống chế ngay trong nhà xưởng với nhiều tang vật máy ép bao bì, xe ô tô chứa đầy ma túy.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác ập vào khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) tóm gọn tên cầm đầu Liu Ming Yang. Ngay sau khi tên cầm đầu sa lưới, lần lượt đồng bọn của y là Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi), Tô Gia Mỹ (33 tuổi) tra tay vào còng.

Đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy (ketamine) có số lượng lớn nhất từ trước đến nay về Việt Nam trước khi tuồn ra nước ngoài tiêu thụ. Số ma túy này có giá trị ước tính lên đến gần 500 tỷ đồng.

Ma túy “dành cho nhà giàu”

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 – Bộ Công an), đối tượng cầm đầu Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức điều hành, chỉ đạo đàn em thực hiện vận chuyển trái phép ma túy (ketamine).

Xung quanh “ông trùm” ma túy ngoại quốc này lúc nào cũng có 3 đàn em thân cận, trong số đó có một phụ nữ gốc Việt quốc tịch Trung Quốc có tên Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi). Đối tượng Nguyễn Thị Thu Vân cũng là người tình của Jhu Minh Jyun (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc, một đàn em thân cận của Yang). Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) phụ trách phiên dịch cho đồng bọn, cũng được “ông trùm” ma túy tin tưởng.

Liu Ming Yang chỉ đạo đàn em Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam ngày 14/3. Đến Việt Nam, Jyun có nhiệm vụ nhận 4 máy ép bao bì và ma túy được tuồn từ Trung Quốc vào Việt Nam ở khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, số máy móc và gần 500kg chất ma túy (ketamine) được vận chuyển từ Quảng Ninh vào TPHCM. Khi đến TPHCM, số máy móc và ma túy này được cất giấu ở một nhà kho trên địa bàn quận Bình Tân.

Thủ đoạn của các đối tượng này tinh vi và liều lĩnh. Số ma túy được ép thành từng bịch, cho vào túi nilon loại lớn (chừng 24kg/túi). Các máy ép bao bì được tháo rời ra, nhét các túi nilon chứa ma túy vào.

Xử lý xong công đoạn trên, đối tượng cầm đầu Liu Ming Yang chỉ đạo đàn em hàn gia cố các máy ép bao bì này. Đây là công đoạn cuối trước khi đưa số máy ép trà trộn trong các lô hàng xuất đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Thiếu tướng Phạm Văn Các cho biết, ketamine là ma túy có giá trị cao hơn rất nhiều so với ma túy đá. Ví dụ 1kg ma túy đá khoảng 200 triệu thì 1kg ketamine gần 1 tỷ đồng. Đây có thể xem là ma túy “dành cho nhà giàu”, bởi giá trị thị trường trong nước rất cao, nếu được xuất sang nước thứ 3 tiêu thụ thì giá trị tăng lên gấp nhiều nữa.

Tháng 1/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) xác lập chuyên án 218LP để triệt phá đường dây ma túy lớn có điểm tập kết tại TPHCM.

Thuê nhà kho ở TPHCM chứa ma túy

Theo C04, đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy dạng đá cực lớn từ khu vực Tam Giác Vàng (Myanmar) sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) rồi về TPHCM, từ đó đưa đi các nước tiêu thụ.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum) về TPHCM, thuê nhà kho cất giấu tại 4 địa điểm trên địa bàn quận Bình Tân. Sau đó, số ma túy được ngụy trang giấu trong các container hạt nhựa để vận chuyển đến Đài Loan – Trung Quốc.

Cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia là Wu Heshan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc). Để vận chuyển ma túy, đối tượng Wu Heshan tuyển thêm nhiều đàn em thân tín gồm Huang Zai Wen (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (SN 1982), Thào A Páo (SN 1974) và Lý A Vừ (cùng ngụ Điện Biên).

Hơn 100 cảnh sát vây bắt

Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) quyết định “cất lưới”. Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp chỉ đạo điều tra.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 15 tổ công tác phối hợp triển khai các biện pháp điều tra, xác minh trên địa bàn trải rộng qua các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, TPHCM.

Sáng 19/3, trinh sát phát hiện các đối tượng sử dụng xe tải BKS 51D-28297 lưu thông từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TPHCM. Đến khuya, các đối tượng này đến huyện Bù Đăng (Bình Phước). Tuy nhiên, cả nhóm không di chuyển theo lộ trình dự kiến mà bất ngờ quay trở về Đắk Nông thuê khách sạn nghỉ.

Rạng sáng 20/3, các đối tượng tiếp tục đưa số ma túy về TPHCM. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi các đối tượng đang giao nhận hàng tại TPHCM thì các mũi trinh sát bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ 4 đối tượng trên.

Các tổ công tác cũng đồng loạt triển khai khám xét 5 địa điểm nằm ở trong các khu dân cư quận Bình Tân (TPHCM) và 2 địa điểm tại Đắk Nông.

Kết quả, Công an bắt giữ 11 đối tượng (trong đó có 8 người Trung Quốc), thu giữ hơn 300kg ma túy đá (đóng trong 12 thùng). Ứơc tính số ma túy này có giá đến 46 tỷ đồng, nếu vận chuyển trót lọt qua biên giới sẽ bán với giá khoảng 100 tỷ đồng.

Chiều ngày 23/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philipines bắt giữ thêm 276kg ma túy đá trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Lô ma túy được đóng trong những túi giống túi trà, sau đó được bao lại thành 12 bao lớn và có cùng đặc điểm với 300 kg hàng đá bị phát hiện tại TPHCM.

Đây là kết quả của chuyên án 218LP – Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TPHCM do các đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với đối tượng Việt Nam cầm đầu.

Cũng trong những tháng đầu năm 2019, Công an TPHCM trực tiếp khám phá nhiều vụ án ma túy lớn với số lượng lên đến gần 1,5 tấn. Số ma túy này được trung chuyển đến TPHCM chờ ngày xuất đi sang nước thứ 3 tiêu thụ.

900 bánh heroin trên xe ô tô

Tối 27/3, các đơn vị của Công an TPHCM bắt giữ hơn 315kg ma túy (gần 900 bánh) tại ngã tư An Sương (quận 12, TPHCM) dođối tượng Trần Vỹ (SN 1986, người Đài Loan) cầm đầu. Đối tượng này đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an TPHCM xác định cầm đầu đường dây ma túy này là nhóm 4 người Đài Loan. Các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam và ‘núp bóng’ doanh nghiệp, thuê kho bãi ở Bình Dương để làm nơi cất giấu ma túy.

Khi bị bắt, Trần Vỹ khai chuyển số ma túy trên xe này đến một nhà xưởng ở huyện Hóc Môn. Nhà xưởng này được các đối tượng thuê mở công ty kinh doanh keo dính dán điện.

Giấu ma túy trong thùng loa kẹo kéo

Ngày 12/4, Công an TPHCM bắt giữ lô hàng 103 loa nhập lậu và truy thu được 1,1 tấn ma túy(Methamphetamine) để tiêu thụ nội địa và tái xuất sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Đường dây này do các đối tượngYeh Ching Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Chiang Wei Chih (sinh năm 1988, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc)và Bùi Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 1981, quận Phú Nhuận, TPHCM) thực hiện.

Cụ thể, lực lượng Công an TPHCM phát hiện 3 xe tải chứa nhiều thùng giấy bên trong có loa di động màu đen hiệu Temeisheng có chứa ma túy bên trong.

Cảnh sát lập biên bản thu giữ 590 túi trà có in chữ Daguanyin và 10 túi trà in chữ Guanyinwang) bên trong đều chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn.

Khui các loa này ra kiểm tra phát hiện hơn 606 kg ma túy nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với hai đối tượng Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM phát hiện nguồn gốc lô hàng lậu trên xe tải do công ty vận chuyển Ngọc Vân tiếp nhận từ Thái Lan. Số hàng này được chuyển phát nhanh vào Việt Namgồm 60 thùng hàng. Được phân phố đến khách sạn Kelly (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và một điểm trên Trường Sa (quận 3, TPHCM).

Tất cả số hàng này do Bùi Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 1981, quận Phú Nhuận, TPHCM) nhận vận chuyển. Nắm thông tin, Công an TPHCM theo dõi, bắt quả tang Vũ khi đang vận chuyển ma túy.

Khi Vũ bị bắt, chủ lô hàng ở Thái Lan đã vội vã thông báo phải hủy toàn bộ số lô hàng còn lại trong kho của công ty vận chuyển Ngọc Vân. Tuy nhiên, Công an TPHCM đã nhanh chóng tiến hành khám xét khẩn cấp kho này.

Qua khám xét, cảnh sátthu giữ 38 loa thùng, bên trong mỗi loa giấu 10 gói nylon màu xanh dạng túi trà có in chữ Guanyinwang chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng hơn 451 kg ma túy.

Tổng cộng Công an TPHCM thu giữ 103 loa nhập lậu và truy thu được 1,1 tấn ma túy (Methamphetamine).

Công an TPHCM từng cảnh báo gì?

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, TPHCM là trung tâm về xuất nhập khẩu, thương mại tài chính và rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động, làm nơi trung chuyển ma túy với quy mô lớn.

Các đối tượng lợi dụng địa bàn Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng để trung chuyển ma túy đi các nước, chủ yếu thông qua xuất nhập hàng hóa từ Lào, Thái Lan, Campuchia vào Việt Nam, sau đó chuyển sang vận chuyển đường biển đi sang nước thứ 3.

Thủ thuật mới của các đối tượng tội phạm ma túy người nước ngoài là thuê và sử dụng người Việt Nam để vận chuyển ma túy.Các đối tượng phạm tội lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hải quan.“Chúng ta cải cách hành chính hướng tới phục vụ doanh nghiệp tốt hơn nhưng đồng thời tội phạm cũng lợi dụng việc này”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

“Ma túy được ngụy trang trong các gói bao bì trà, cà phê, hạt nhựa, block linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng….Về địa điểm cất giấu ma túy,chúng thường thuê mướn các nhà xưởng ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng, có thể chúng lựa chọn nơi kín đáo hoặc sau khi thuê tiến hành che chắn cho kín”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.

Về giải pháp, phó giám đốc Công an TPHCM cho biết: “Chúng ta không chỉ dựa vào lực lượng công an mà cần phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần ý thức cảnh giác của người dân, của doanh nghiệp, của các công ty xuất nhập khẩu, của hải quan”.

Phó giám đốc Công an TPHCM đề nghị người dân, nhất là người có kho bãi, nhà xưởng cho thuê, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xuất nhập khẩu, logicstic, công nhân lao động trong khu vực này nâng cao cảnh giác, phát hiện, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.