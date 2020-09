Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910, trong một gia đình viên chức tại thành phố Vinh (Nghệ An). Nguyên ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, Nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn, Nữ chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất, Người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng và quê hương Nghệ An”

Năm 1927, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Thị Minh Khai tham gia tổ chức Việt Nam cách mạng Đảng và được tổ chức phân công làm công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ ở Vinh. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí được kết nạp, trở thành thành đảng viên lớp đầu tiên của Đảng và được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ, huấn luyện đảng viên ở khu vực Trường Thi, Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An và tổ chức Hội Phụ nữ Giải phóng.

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 40 bản báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan Ban, Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và tỉnh Nghệ An, TP HCM và của nhiều nhà khoa học ở Trung ương và địa phương thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thể hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của đồng chí với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Góp phần đẩy mạnh việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiết thục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Hội thảo đã đi sâu làm sáng tỏ các nội dung gồm đồng chí Nguyện Thị Minh Khai – nữ cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, tiêu biểu cho truyền thống tổ đẹp của phụ nữ Việt Nam; Người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Ông Thái Thanh Qúy – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết anh hùng, học tập tấm gương đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, đạt được những thành tựu khá toàn diện.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận ý nghĩa, phân tích, làm rõ vai trò của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Trong đó, có nhiều tham luận nhấn mạnh về tấm gương người phụ nữ kiên cường, bất khuất như tham luận của bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội LH Phụ nữ Việt Nam; hay như tham luận “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với công tác xây dựng Đảng” của PGS-TS Dương Trung Ý – Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM.

Với quê hương Nghệ An, có tham luận của ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc “Đảng bộ và nhân dân Nghệ An học tập và làm theo tấm gương đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”.

Cảnh Huệ