Hoàn lưu bão số 4, các huyện miền núi Nghệ An đặt trong tình trạng báo động

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 nên tỉnh Nghệ An có mưa vừa, một số địa phương có mưa to và dông. Chính quyền sở tại đã ra công điện khẩn đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi.