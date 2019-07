Ðã có tiền trả nợ nhà thầu dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Quảng cáo

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội - MRB (chủ đầu tư) dự án metro Nhổn - ga Hà Nội cho biết, Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có quyết định giao bổ sung kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2019 đợt 2 cho dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội. Tổng giá trị giải ngân đợt này là 655 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố Hà Nội cũng có quyết định giao kế hoạch giải ngân số tiền trên để MRB bố trí vốn cho dự án.

Theo ông Hiếu, số tiền sẽ được giải ngân cho kế hoạch cần sử dụng vốn trong năm 2018 và 2019, trong đó có khoản còn tồn đọng của tư vấn và các nhà thầu đã hoàn thành thi công trong năm 2018 với giá trị khoảng 355 tỷ đồng. Việc này nhằm giải quyết khó khăn về tài chính cho tư vấn và nhà thầu đang bị vướng mắc từ cuối năm 2018 đến nay.

Đánh giá về tiến độ và nguồn vốn triển khai dự án, ông Hiếu cho biết, đến nay dự án đã đạt 51,23% khối lượng thi công; riêng đoạn tuyến trên cao đã đạt trên 98%, hiện nhà thầu đang tập trung thi công phần kiến trúc tại các nhà ga trên cao và khu vực đề pô là các hạng mục đường găng cho phương án vận hành đoạn trên cao; với tuyến đi ngầm hiện, các nhà thầu đang tập trung thi công tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng gồm: Dốc hạ ngầm, phần hộp ga S9 và nửa phía Bắc ga S10, nửa phía Bắc ga S12. Với nguồn vốn, do gặp nhiều khó khăn khách quan, nguồn vốn giải ngân cho các nhà thầu và tư vấn dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội đã bị chậm so với hợp đồng.

Trước đó, dự án đường sắt đô thị (metro) Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội bị nhà thầu thi công tại các hạng mục đoạn tuyến trên cao “dọa” dừng thi công do chậm thanh toán trên 300 tỷ đồng giá trị khối lượng công việc đã thực hiện xong trong năm. Lý giải đại diện chủ đầu tư cho rằng, do vướng trần kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nên dự án chỉ được giao kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2018 là hơn 310 tỷ đồng, trong khi, khối lượng thực hiện theo tiến độ là hơn 695 tỷ đồng. Do vậy, chủ đầu tư đang nợ thanh toán khối lượng đã thực hiện xong của các nhà thầu trong năm 2018 là hơn 390 tỷ đồng.





Anh Trọng