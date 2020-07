Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng

Quảng cáo

Sáng nay (21/7), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội bắt đầu cho thực hiện những bước đầu tiên để tiếp tục đục thông thí điểm thêm 5 vòm cầu từ 79 đến 83.

Trong những bước đầu tiên sẽ làm phần trên đường ray, các công nhân sẽ sàn đá balat, kiểm tra chất lượng các thanh tà vẹt, có thanh bằng gỗ đã mục, sau đó sẽ thực hiện bó ray. Công việc này để đảm bảo an toàn tàu chạy, không ảnh hưởng đến đỉnh vòm trong quá trình đục thông vòm cầu.

Ngoài ra, CĐT cho biết đã làm việc với Tổng cty Đường sắt Việt Nam để xin tàu chạy chậm, qua vị trí thi công với tốc độ 15km/h để đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.

Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam ngày 9/4/2020 ký văn bản số 568 về cải tạo thí điểm các ô vòm cầu từ 79 đến 83 đoạn đường dẫn cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng. Cục đồng ý để BQL Phố cổ Hà Nội chủ trì thực hiện cải tạo năm vòm cầu này, với mục đích hoàn chỉnh đồng bộ các hạng mục không gian hai bên mặt vòm (đoạn từ phố Hàng Giấy đến phố Hàng Cót).

Cục Đường sắt yêu cầu mỗi đợt chỉ được tiến hành thi công từng vòm, tổ chức kiểm tra, theo dõi đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Trước khi thi công, BQL phải chủ trì phối hợp với Tổng cty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan để xác định các công trình nằm trong phạm vi thi công, thống nhất biện pháp để đảm bảo an toàn.

Khi được hỏi lí do ngưng trệ cả năm nay mới được đục tiếp năm vòm cầu, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết do phải chờ đợi quy trình thẩm định, thủ tục phê duyệt từ phía cơ quan chức năng. Vòm cầu số 93 được mở ra từ tháng 6/2019, đảm bảo các yếu tố về an toàn chịu lực cho cây cầu, đúng dự liệu của nhóm các chuyên gia khảo sát trước đó.

