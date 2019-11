Bộ Giao thông đề nghị di dời, xóm cà phê đường tàu giờ ra sao?

TPO - Bộ Giao thông tiếp tục khẳng định việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho du khách, an toàn chạy tàu theo đúng quy định của pháp luật.