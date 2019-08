Cấm một số tuyến phố cổ Hà Nội để tổ chức lễ hội Trung thu

Quảng cáo

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức giao thông cấm đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ lễ hội Trung thu phố cổ năm 2019 tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).



Theo đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ cấm các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào các đường phố Hàng Mã (đoạn từ Hàng Cót-Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường-Đồng Xuân), Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Đồng Xuân-Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai-Hàng Lược). Thời gian cấm đường, phân luồng từ 7-22 giờ từ ngày 30/8-13/9/2019 (tức ngày 1/8-15/8 Âm lịch).



Sở Giao thông Vận tải lên kế hoạch cấm đường đoạn phố Phùng Hưng (từ ngã ba Lê Văn Linh-Phùng Hưng đến Hàng Cót-Phùng Hưng, thời gian cấm đường từ 7-24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần bao gồm từ 6- 8/9 và 13/9.



Các phương tiện giao thông đi được phân luồng từ phía Đông sang phía Tây và ngược lại theo các đường phố Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông.



Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Bắc sang phía Nam và ngược lại theo các đường Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải.



Các phương tiện giao thông (xe máy, xe đạp điện, xe đạp) của các hộ dân trong khu vực cấm đường để phục vụ tổ chức lễ hội Trung thu phố cổ được phép đi ra, vào và có vé tích kê của Ban Quản lý lễ hội để quản lý đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông khu vực.



Các điểm giao thông tĩnh phục vụ lễ hội Trung thu đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chủ động, kiểm tra, sắp xếp tổ chức thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt lưu ý điểm giao thông tĩnh bố trí trên vỉa hè phải dành tối thiểu 1,5m cho người đi bộ; lắp đặt các rào chắn di động.



Hết thời gian cấm đường, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hoàn trả lại tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu để các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông bình thường.

Nhiều hoạt động hấp dẫn dịp Trung thu

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, dịp lễ hội Trung thu năm nay, có rất nhiều hoạt động như: Liên hoan múa lân – sư tử với sự tham gia của 18 phường trên địa bàn; Đêm hội rằm Trung thu phố cổ với các hoạt động thi bày cỗ Trung thu, thi rước đèn và vui phá cỗ trông trăng của thiếu nhi 18 phường, với các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, văn nghệ, xiếc, võ thuật thiếu nhi.

Ngoài ra tại các điểm di sản văn hóa Đình Kim Ngân, Trung tâm thông tin di sản phố cổ Hà Nội, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, không gian bích hoạ Phùng Hưng, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận còn diễn ra các hoạt động văn hóa Tết Trung thu cổ truyền.







Trần Hoàng