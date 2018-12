Chấm điểm cán bộ hàng tháng bằng thước đo ứng xử

Ngày 4/12, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại Sở LĐ,TB&XH Hà Nội.

Kiểm tra tại bộ phận một cửa, cán bộ, công chức Sở đã nghiêm túc chấp hành quy định về thời gian làm việc, trang phục gọn gàng và đeo thẻ tên. Trong quá trình làm việc, cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính với thái độ niềm nở. Bảng nội quy, quy tắc ứng xử, lịch tiếp công dân… được treo ở vị trí dễ quan sát nhất.

Chánh văn phòng Sở LĐ,TB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, lối đi chính tại các đơn vị trực thuộc sở, được dán bảng quy tắc ứng xử khổ lớn. Đặc biệt, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đoàn thể, tổ chức hội thi tìm hiểu, tuyên truyền về hai quy tắc ứng xử. Ông Nam cho biết, sở thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung quy tắc ứng xử trong các buổi chào cờ đầu tuần, giao ban hằng tháng, họp chuyên môn…

Đến hết tháng 12/2018, đoàn kiểm tra của Sở VH-TT sẽ kết thúc việc kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngô Văn Nam, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TT) cho biết, đến thời điểm này đoàn đã kiểm tra 4 quận, huyện và 2 Sở, tất cả các đơn vị đều thực hiện Bộ Quy tắc khá bài bản, nhiều nơi còn có những sáng kiến rất thiết thực. Ông Nam nêu ví dụ về UBND quận Bắc Từ Liêm, bộ phận “một cửa” của quận cho in bảng nhỏ ép mica 2 mặt ngay trước mỗi cán bộ. Mặt trong in Quy tắc ứng xử của cán bộ, mặt ngoài in Quy tắc ứng xử nơi công cộng, như vậy cả người dân đến làm việc cũng như công chức đều được tuyên truyền về 2 bộ quy tắc.

Ông Ngô Văn Nam cho biết thêm, sau 2 năm triển khai bộ Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội, nhận thức, hành vi của người dân ít nhiều đã được thay đổi. Sở đã tập trung “cầm tay chỉ việc” đến từng địa phương để bộ quy tắc ứng xử đến gần với người dân nhất. Đến nay, hàng nghìn buổi tọa đàm được tổ chức đến từng nhà văn hóa của phường xã, thôn xóm. Hàng nghìn tờ rơi đã được phát đến tận nhà từng hộ dân. Ở bề nổi, những hoạt động văn nghệ, thi đua đã được phát huy từ địa phương đến cấp thành phố. Dễ nhận thấy nhiều người dân rất hồ hởi với những dự án biến rác thành hoa, tạo nên những con đường hoa đẹp mắt.

Hiểu Minh