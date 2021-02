Chủ tịch Hà Nội đặt hàng công nghệ giám sát dịch bệnh, phục vụ nhân dân

Quảng cáo

Sáng 20/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tới thăm động viên công tác sản xuất đầu năm và kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Cty TNHH TOTO Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ CMC và Cty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Interserco).



Tại Cty TNHH TOTO Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá cao Cty đã sáng tạo, mở rộng kinh doanh đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Với phương châm “3A” của Cty: an toàn, an tâm và ấm áp, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, phải đặt an toàn lên hàng đầu bởi nếu không khi dịch bệnh sẽ lây lan, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến xã hội, đời sống của nhiều người.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm Cty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: Xuân Hải

Ông Chu Ngọc Anh gợi ý, Cty có cơ quan đầu não ở Thủ đô, cần đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm gắn liền và phục vụ xuất khẩu và Thủ đô văn minh hiện đại. Các đề xuất của Cty sẽ được sở ngành tập hợp, báo cáo thành phố xem xét, giải quyết ngay.

Kiểm tra công tác phòng dịch và hoạt động của Cty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Interserco) tại cảng ICD Mỹ Đình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao việc Cty đã ứng dụng tốt công nghệ để đẩy nhanh tốc độ thông quan gắn với giám sát phương tiện vận chuyển chặt chẽ.

Ông Chu Ngọc Anh cho rằng, trong năm 2021, Cty cần tập trung vào giá trị cốt lõi là logistics, tự động hóa cao độ với công nghệ tiên tiến để phát triển mạnh mẽ hơn; kết nối hệ thống với các vành đai kinh tế; giảm thiểu chi phí logistics, gắn với thương mại điện tử để cung cấp hàng hóa, phục vụ xuất nhập khẩu và quan trọng là phục vụ người dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các sở ngành trong quý 1 khẩn trương tổng hợp các kiến nghị của Cty báo cáo thành phố xem xét tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ, dự án cảng ICD của Cty tại Hoài Đức có quy mô gấp 4 lần IDC Mỹ Đình hiện nay…

Cũng trong sáng nay, ông Chu Ngọc Anh đến thăm Trung tâm điều hành an ninh mạng hiện đại mới hoàn thành và Trung tâm phân tích dữ liệu Cty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chứng kiến các công nghệ tiên tiến, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá, cảnh báo...các lĩnh vực từ giao thông đến môi trường theo thời gian thực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đặt vấn đề: “Hệ thống phân tích, gợi ý người dân về giao thông được không? Có phát hiện người không đeo khẩu trang được không”. Đại diện Cty cho biết hoàn toàn làm chủ công nghệ và sẵn sàng đầu tư để phục vụ người dân Thủ đô.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, Cty có năng lực và thương hiệu đã được phát triển trên tầm quốc tế bằng đường đi riêng, sáng tạo. Đặc biệt, Cty có nhận thức, tầm nhìn hướng tới tương lai số để sẵn sàng năng lực từ sớm; nhiều giải pháp tiên tiến, công nghệ mới nhất đã và đang được triển khai.

“Chỉ nhìn vào việc Cty được Samsung – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt hàng công việc cần khoảng 1.800 việc làm là khẳng định thương hiệu và niềm tin rõ ràng nhất”, ông Chu Ngọc Anh nói, đồng thời tin tưởng Cty có cơ sở để đạt mục tiêu đầy tham vọng là đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2025.

Ông Chu Ngọc Anh cũng nêu, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động, làm suy giảm chỉ tiêu phá triển, kinh tế xã hội phải tăng 25% trở lên mới bù đắp được và nhấn mạnh đây chính là cơ hội để bứt phá.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Cty chia sẻ kinh nghiệm, cách làm với gần 16.000 doanh nghiệp CNTT hiện có của Thủ đô. Ông Chu Ngọc Anh mong muốn Cty sẽ vươn lên hàng đầu khu vực về điện toán đám mây, các công nghệ tiên tiến khác và đặt hàng Cty hỗ trợ thành phố trong việc chuyển đổi số cụ thể với các ngành quan trọng như: nông nghiệp, logistics hay việc tạo môi trường để startup phát triển thành công.

“Tập đoàn công nghệ mạnh như CMC không chỉ phải kiểm soát tốt dịch bệnh riêng cho Cty mình mà phải hỗ trợ cả xã hội. Giải pháp đột phá chính là công nghệ”, ông Chu Ngọc Anh đề nghị.

Trường Phong