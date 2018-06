Cử tri kiến nghị giảm tiếng ồn tàu bay tại Sân bay Nội Bài

Cử tri huyện Sóc Sơn vừa đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, đo độ ồn, khí thải do máy bay gây ra tại khu vực đường cất hạ cánh máy bay sân bay Quốc tế Nội Bài để thông báo cho người dân được biết, đồng thời có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho những hộ dân bị ảnh hưởng tiếng ồn, khí thải do may bay gây ra.

Trả lời ý kiến trên, UBND TP Hà Nội dẫn báo cáo của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nêu rõ, tại đây ngoài hoạt động hàng không dân dụng còn hoạt động hàng không quân sự. Hàng ngày có trung bình khoảng 400 lượt máy bay dân sự cất/hạ cánh. Tần suầt hoạt động cất/hạ cánh cao điểm từ 8h đến 10h, từ 11h đến 14h và từ 20h đến 23h.

Hiện nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thực hiện các giải pháp hạn chế tiếng ồn tại cảng, gồm giảm thiểu thời gian hoạt động của động cơ tàu bay trong khu vực bay; Quy định khu vực thử động cơ tàu bay gây ồn ít nhất đến người lao động, khu vực lân cận; Áp dụng biện pháp giảm âm tại khu thử; thực hiện bảo dưỡng tàu bay theo định kỳ.

Từ năm 2016, Sở TN&MT Hà Nội cũng đã lấy 3 mẫu không khí và đo tiếng ồn tại 3 vị trí tại khu vực sân bay Nội Bài.

Về chất lượng không khí, tại thời điểm đó, Sở TN&MT Hà Nội nêu rõ, tại vị trí phía Tây gần nhà ga T2 cách hàng rào sân bay 50m, vị trí lấy mẫu máy bay hạ cánh cách mặt đất khoảng 20m; tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình (cách khu dân cư Mai Nội 500-700) các thông số đề nằm trong giới hạn cho phép.

Tại vị trí đầu thôn Điền Xá, cách tỉnh hộ 131 khoảng 150m (máy bay hạ cánh cách mặt đất khoảng 70-100m), có thông số benzen vượt 1,17 lần.

Về tiếng ồn, UBND TP Hà Nội cho biết, thời điểm năm 2006, tại vị trí đầu thôn Điền Xã và vị trí phía Tây gần nhà ga T2 nằm trong giới hạn cho phép. Còn tại thôn Thái Phù, tiếng ồn nằm ngoài giới hạn tối đa cho phép.

Còn theo ý kiến của Bộ GTVT gửi UBND TP, hiện tàu bay khai thác tại Việt Nam phải tuân thủ các yêu cầu về tiếng ồn do ICAO quy định. Các tàu bay khai thác tại Việt Nam đều có giấy chứng nhận tiếng ồn do Cục Hàng không Việt Nam cấp, thừa nhận.

Cục hàng không cũng đã xây dựng bản đồ tiếng ồn của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và rà soát để đánh giá thực trạng tiếng ồn tại cảng. Bộ GTVT sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá mức độ ồn do tàu bay.

Trên cơ sở đánh giá tiếng ồn ở Sân bay Nội Bài, Bộ GTVT đã đề xuất, xây dựng ban hành kế hoạch khai thác tàu bay giảm tiếng ồn và thực hiện các biện pháp tiếp tục hạn chế tác động, ảnh hưởng của tiếng ồn tàu bay đến cuộc sống người dân.

Hà Thanh