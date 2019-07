Cứu kịp thời 6 nạn nhân cháy chung cư The Pride

Quảng cáo

Khoảng gần 1h sáng ngày 23/7, tại phòng ngủ một căn hộ trên tầng 30, tòa CT3, chung cư The Pride (đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội, do tập đoàn Hải Phát làm chủ đầu tư) đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Do căn phòng xảy ra cháy không có người ngủ nên khi đám cháy lan rộng, mọi người trong căn hộ mới phát hiện ra. Tại hiện trường, toàn bộ phòng ngủ nơi phát lửa và phòng khách đã bị thiêu rụi. Nhiều tài sản có giá trị trong căn hộ cũng không còn nguyên vẹn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Trao đổi với phóng viên tại căn hộ xảy ra vụ cháy, chị Nguyễn Thị Hương Liêu, chủ nhà cho biết, khoảng gần 1h sáng, chị bất ngờ tỉnh giấy vì thấy có mùi khét. Chị đánh thức chồng dậy để kiểm tra. Khi chồng chị mở cửa phòng ngủ, thấy đám cháy đã lan rộng và khói đen đặc khiến cả nhà không thể thoát ra phải đóng cửa phòng ngủ lại. Tại phòng ngủ của gia đình chị có 5 người (hai vợ chồng và 3 đứa con nhỏ). Ngoài ra, trong nhà còn có người giúp việc đang ở phòng khác.

Do không thể thoát ra ngoài, chị Liêu đã gọi điện cho lực lượng kĩ thuật của tòa nhà để hỗ trợ. Đồng thời, gia đình chị dùng vải chèn chặt cửa để ngăn khói vào phòng trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa của tòa nhà hỗ trợ.

Theo Ban quản lý tòa nhà, lúc 12h50, bộ phận an ninh và kĩ thuật của tòa nhà đã nhận được tín hiệu báo cháy tại phòng trung tâm. Qua kiểm tra, tín hiệu báo cháy được kích hoạt tại căn hộ đang cháy tại tầng 30, CT3 sau đó kích hoạt báo cháy toàn bộ tòa nhà. Ngay lập tức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tiếp cận căn hộ đang xảy ra cháy trong vòng 3 phút.

Sau khi tiếp cận căn hộ và phát hiện nhiều khói từ khe cửa, đội phòng cháy chữa cháy đã kết hợp cùng cư dân ngắt cầu dao điện, lấy bình cứu hỏa và gõ cửa các căn hộ xung quanh yêu cầu di tản ra khỏi khu vực có cháy, đồng thời gọi điện cho đội chữa cháy chuyên nghiệp (114).

Sau khi được chữa cháy, ít phút sau nhiệt độ và khói trong phòng đã giảm, toàn bộ 6 người trong căn hộ bị cháy đã ra ngoài an toàn. Đến 2h55 phút, đám cháy đã được kiểm soát hoàn toàn. “Tôi thấy đội chữa cháy và các nhân viên kĩ thuật lên nhanh, hỗ trợ rất kịp thời và nhiệt tình”, chị Liêu đánh giá.

Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư, Ban quản lý tòa nhà cho biết, do đám cháy đã lan rộng nên lượng khói và nhiệt độ trong phòng rất cao nên không thể đưa các nạn nhân ra ngoài ngay lập tức. Lực lượng chữa cháy phải tiến hành dập lửa, giảm nhiệt và khói rồi mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Hiện toàn bộ các nạn nhân đã an toàn, phía Ban quản lý dự án đang cử người hỗ trợ gia đình nạn nhân xảy ra cháy. Ban Quản lý tòa nhà cũng đề nghị các cư dân cần nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong căn hộ của mình.

Theo đánh giá của một cán bộ công an phụ trách tòa nhà, rất may vụ cháy đã được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà hoạt động tốt. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

PV