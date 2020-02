Dịch bệnh phức tạp, du khách Hàn Quốc đến Hà Nội giảm tới 95%

Quảng cáo

Theo báo cáo của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội, những năm gần đây, các thị trường khách du lịch đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore đang là 1 trong top 15 thị trường khách hàng đầu đến Hà Nội. Trong đó, Hàn Quốc, Nhật Bản là 2 trong 3 thị trường hàng đầu đến Hà Nội trong nhiều năm liên tiếp.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 1/2020, do tác động của dịch Covid-19, du lịch Hà Nội đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố đang chịu thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do bệnh dịch. Hàng loạt các đoan khách hủy tour, hủy dịch vụ đã đặt trước. Đáng chú ý, tính riêng trong 10 ngày gần nhất (13/2 – 22/2) khách cả 3 thị trường này giảm mạnh. Mạnh nhất là khách du lịch Hàn Quốc đến Hà nội giảm 95% so với cùng kỳ, với 821 lượt khách. Đối với khách du lịch Việt Nam đến 3 thị trường trên cũng giảm mạnh, lượng hủy tour đến Hàn Quốc đã lên đến 6.000 lượt.

Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng khách du lịch Hàn Quốc trong 3 năm qua đạt những con số rất ấn tượng. Nếu như năm 2016, Việt Nam đón khoảng 1,5 triệu khách Hàn Quốc thì đến năm 2018, con số này đã tăng lên 3,5 triệu và đến năm 2019, cán mốc 4,3 triệu lượt.

Đặc biệt, tháng 1 năm 2019, Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc, vươn lên trở thành quốc gia có lượng khách nhiều nhất đến Việt Nam.

Đầu năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus corona, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam vẫn đạt con số ấn tượng với 468 nghìn lượt khách, tăng 10% so với tháng 12 năm 2019.

Ở chiều ngược lại, khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc cũng tăng cao. Không chỉ giữ vững thành tích là thị trường có mức tăng trưởng số lượng khách cao ấn tượng mà Việt Nam cũng trở thành thị trường trọng điểm của du lịch Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trước tình hình Covid -19 đang bùng phát tại Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp du lịch bày tỏ lo lắng bởi lượng khách hai chiều đến và đi từ thị trường này đều sụt giảm nghiêm trọng. Hiện nhiều công ty lữ hành đã ra thông báo hủy tour du lịch đến Hàn Quốc trong tháng 3 để đảm bảo an toàn.

Trần Hoàng