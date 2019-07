Điểm danh 7 công trình vi phạm phòng cháy bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát

Quảng cáo

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả xử lý đối với 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong đầu tư xây dựng đã đăng công báo năm 2017. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, đã có 60 công trình khắc phục xong và được nghiệm thu về PCCC, còn 19 công trình chưa khắc phục xong.



Trong số này, 11 công trình có khả năng khắc phục, công an thành phố đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện. Nguyên nhân dẫn đến công trình chậm khắc phục là do kinh phí của chủ đầu tư eo hẹp; có công trình, người dân phản đối, không thống nhất cho chủ đầu tư khắc phục.

8 công trình khó có khả năng khắc phục do liên quan đến các tiêu chí về kiến trúc, kết cấu, giao thông, khoảng cách PCCC không đáp ứng với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Công an thành phố đã hướng dẫn từng chủ đầu tư xây dựng luận chứng đối với từng công trình cụ thể theo quy định gửi Bộ Xây dựng và Cục C07 – Bộ Công an xin ý kiến thẩm định, thẩm duyệt các luận chứng về giải pháp, biện pháp thay thế; đồng thời tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Xây dựng về việc kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số quy định liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC và xem xét cho phép áp dụng các giải pháp thay thế, bổ sung về PCCC đối với nhóm công trình khó có khả năng khắc phục, nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi của các cơ quan Bộ, ngành T.Ư.

Về công tác xử lý vi phạm, UBND thành phố Hà Nội cho biết, 19/19 công trình vi phạm còn tồn tại nêu trên đã được xử lý vi phạm hành chính về PCCC. Đã có tổng số 43 lượt xử lý hành chính với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. 19/19 công trình đều ra quyết định đình chỉ hoạt động, trong đó, 6 quyết định đình chỉ đối với toàn bộ công trình, 13 quyết định đình chỉ đối với hạng mục thuộc công trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố đã chuyển hồ sơ liên quan đến 7/19 công trình vi phạm sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để thống nhất chủ trương để xử lý đối với các chủ đầu tư chây ì, không thực hiện theo quy định tại điều 313 Bộ Luật Hình sự năm 2015 gồm tòa nhà CT1, CT4, CT5A-B, CT6 Usilk City, KĐT Văn Khê, phường La Khê quận Hà Đông; Tòa nhà CT3A phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; Tòa nhà nhiều hộ gia đình 76 Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân; Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông.

Trường Phong