Đoàn tàu rời ga ở Hà Nội với 1 hành khách duy nhất

Hạ tầng giao thông đường bộ ngày càng phát triển, thuận tiện hơn khiến đường sắt nhiều năm qua ngày càng thưa vắng khách.

Đã từng thử nghiệm đoàn tàu du lịch 5 sao xuất phát từ Hà Nội đi Hạ Long nhưng đã thất bại do không có khách, tuyến đường sắt Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) - Hạ Long (Quảng Ninh) hiện nay chỉ còn duy trì mỗi tuần/chuyến vào ngày thứ sáu.

Tàu chỉ gồm 1 toa chở khách ghế cứng, quạt chổi than tồn tại từ những thập kỷ 80 của thế kỷ trước và 2 toa chở hàng hóa, nông sản.

Nhóm phóng viên đã có dịp trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu 51501 xuất phát từ ga Yên Viên, Hà Nội đi TP Hạ Long.

Chỉ duy nhất có một hành khách, bà Phạm Thị Bình (69 tuổi) quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã đáp chuyến tàu từ Vĩnh Yên đến nhà ga Yên Viên từ 7 giờ tối hôm trước. Bà ngủ tại hàng ghế nhà chờ để đi tiếp đến Hạ Long. Bà Bình cho biết dù đi xe ô tô khách rất thuận tiện nhưng bà thường say xe nên đành phải đi tàu hỏa.

Trẻ em đi tàu sẽ đỡ say hơn nhiều so với đi ô tô. Vắng khách nên chúng thoải mái ngủ trong hành trình.

Những chiếc quạt chổi than cũ kỹ được sử dụng từ thời bao cấp không mấy khi hoạt động.

Đoàn tàu 51501 đã phải phanh gấp để tránh gây tai nạn do người phụ nữ này khi định vượt qua đường sắt mà không quan sát. Trên toàn tuyến đường sắt này có rất nhiều đường ngang dân sinh không hề có rào chắn hay biển báo. Ông Nguyễn Bá Vịnh, đội trưởng đội tàu phụ trách tuyến Yên Viên - Hạ Long cho biết trước đây khi tàu chạy 1 ngày/chuyến, mỗi tuần trung bình xảy ra 3 vụ tai nạn. Từ khi tàu giảm xuống còn mỗi tuần/chuyến, số vụ tai nạn giảm hơn trước.

Bà Nguyễn Thị Nhung đã vài chục năm nay theo tàu buôn bán hoa quả phải đưa 2 cháu nội, ngoại theo do nhà không có ai trông nom trong thời gian các cháu nghỉ hè. Bà Nhung cũng như những người buôn chuyến theo đoàn tàu rất mong muốn duy trì tàu mỗi ngày 1 chuyến như trước kia vì theo bà đi tàu an toàn hơn, giá cước rẻ hơn và đỡ say hơn đi ô tô.