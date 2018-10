Đơn vị trông xe iParking 'chống lệnh' thanh tra giao thông Hà Nội

Sau khi Tiền Phong đăng bài: “Sau 1 năm trông xe theo iParking: Điệp khúc thu giá cao, không trao vé”, phản hồi về việc này, chiều 23/10, đại diện Thanh tra giao thông (TTGT), Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhiều lần kiểm tra và lập biên bản nhiều điểm trông xe iParking vi phạm.

Đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho hay, thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT về việc giám sát, kiểm tra và có hình thức xử lý các điểm trông xe theo công nghệ iParking vi phạm, thời gian qua, đơn vị đã triển khai các đợt kiểm tra. Với các điểm trông xe theo iParking trên phố Tô Hiến Thành, Trần Nhân Tông, Phan Huy Chú… được Tiền Phong phản ánh có vi phạm, trong các ngày từ 2 đến 5/10, TTGT đã cùng với đơn vị cung cấp phần mềm là Công ty Cổ phần CIS đã đi kiểm tra và phát hiện có vi phạm.

“Lỗi phổ biến các đơn vị trông xe theo iParking vi phạm gồm: Số lượng ô tô đỗ thực tế trên đường thường không khớp với số lượng ô tô được thông báo lên hệ thống quản lý (bao gồm cả xe vé lượt và hợp đồng tháng); Biển báo vị trí đỗ xe chưa đúng kích thước, vị trí được cấp phép; Không phát phiếu thu tiền cho khách hoặc cài trên cửa kính xe”, đại diện TTGT Hà Nội dẫn chứng.

Tổ công tác của TTGT kiểm tra và lập biên bản các điểm trông xe theo iParking vi phạm trên phố Lê Thánh Tông trong những ngày vừa qua.

Dẫn chứng một vài trường hợp cụ thể, đại diện TTGT Hà Nội cho hay, tại thời điểm kiểm tra điểm đỗ xe iParking trước số nhà 39 phố Tô Hiến Thành do Công ty TNHH đầu tư phát triển Anh Duy (Cty Anh Duy) quản lý, tổ công tác ghi nhận, điểm trông giữ có 11 xe và có 4 xe đỗ ngoài vạch vôi. Nhiều xe gửi trong điểm vạch vôi nhưng không có phiếu thu tiền theo quy định găm ở kính xe. Với các điểm đỗ xe theo iParking trên phố Lê Thánh Tông, Phan Huy Chú do Công ty cổ phần Đồng Xuân quản lý, tổ công tác cũng ghi nhận: Trong tổng xe có trong điểm trông giữ tại thời điểm kiểm tra, có từ 2 đến 3 xe không cập nhật thông tin lên hệ thống kiểm soát iParking. Các xe có dán phiếu thu tiền nhưng không phải phiếu của hệ thống iParking in ra mà là phiếu Cty Đồng Xuân tự in. Với điểm đỗ xe iParking đầu phố Lê Thánh Tông do Công ty cổ phần 901 quản lý, tổ công tác cũng phát hiện, nhiều xe không có phiếu thu tiền gắn trên kính xe.

Cùng với ký biên bản thừa nhận lỗi, trong các biên bản được đánh số thứ tự từ số 14 đến 16, đại diện TTGT yêu cầu đại diện các điểm trông giữ trên trong 3 ngày làm việc (kể từ thời điểm lập biên bản), chủ quản lý các điểm trông xe iParking bị lập biên bản, trong đó có Cty Cổ phần Đồng Xuân, Cty Anh Duy, Cty cổ phần 901… phải có trấn chính và báo cáo giải trình về sự việc tại trụ sở TTGT.

Điểm trông xe iParking trên phố Lê Thánh Tông, do Cty cổ phần Đồng Xuân quản lý, dùng vé thanh toán tự in, không đúng quy định của trông xe iParking.

Tuy nhiên, thông tin với PV Tiền Phong chiều 23/10 (đã hơn 20 ngày trôi qua), đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, đến nay TTGT chưa nhận được báo cáo giải trình của các đơn vị bị lập biên bản trên, trong đó có Cty Cổ phần Đồng Xuân, Cty Anh Duy, Cty cổ phần 901…

Về hướng xử lý trong thời gian tới, đại diện TTGT Sở GTVT Hà Nội cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của lãnh đạo Sở, TTGT tiếp tục có các biện pháp xử lý hiệu quả, không thể để các đơn vị trông xe theo iParking xem thường các chủ trương, quy định của pháp luật.

“Trong các lần kiểm tra sắp tới, TTGT Sở sẽ tiếp tục lưu ý giám sát, kiểm tra các đơn vị bị lập biên bản nêu trên, nếu tiếp tục phát hiện vi phạm tiếp, TTGT sẽ đề xuất Sở GTVT (đơn vị cấp phép) không gia hạn hoặc tịch thu giấy phép”, đại diện TTGT Hà Nội nhấn mạnh.

Anh Trọng