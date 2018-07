Dự án BT nối Vành đai 3 với Xa La: Ðội vốn 2 lần, 7 năm vẫn dang dở

Để có tuyến đường chạy dọc khu tưởng niệm Chu Văn An (Hoàng Mai - Thanh Trì) đồng thời xây một tuyến đường kết nối Vành đai 3 với đường Cầu Bươu (Xa La, Hà Ðông), tháng 4/2011, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An. Dự án có tuyến đường chính dài 2,5 km và tuyến đường phụ dài hơn 1,1 km. Cty Cổ phần BITEXCO là nhà đầu tư được UBND thành phố Hà Nội giao thực hiện dự án theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng). Ðối với tuyến đường chính nối đường Vành đai 3 với khu Xa La, tuyến đường có chiều dài 2,5 km, mặt cắt ngang 53,5m. Ngoài nhiệm vụ bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, đây còn là tuyến giao thông quan trọng nối đường Vành đai 3 với đường Cầu Bươu (Xa La - Hà Ðông).

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại dự án này những ngày qua, ở hai đầu tuyến đường phía Vành đai 3 và phía gần đường Cầu Bươu vẫn quây rào kín mít và trưng biển “cấm người không có nhiệm vụ đi vào”. Bên trong công trường đường, máy móc thi công và hàng rào barie vẫn ngổn ngang. Một số cột đèn chiếu sáng hai bên đường do lắp đặt lâu ngày, không được sử dụng, bảo dưỡng nên đã hoen gỉ… Cả công trường không một bóng người.

Ðường nối Vành đai 3 với khu Xa La được thực hiện theo hình thức BT, Cty Cổ phần BITEXCO được giao sử dụng hơn 50 ha đất nông nghiệp nằm trong Khu đô thị Nam đường Vành đai 3. Khu đất có một mặt giáp tuyến đường dự án sau khi hoàn thành, một mặt giáp đường Vành đai 3 (quận Hoàng Mai). Về nguyên tắc, khi triển khai dự án BT, nhà đầu tư chỉ được thực hiện phần thương mại trên phần đất đối ứng khi đã thực hiện xong dự án hoặc cả hai dự án phải cùng được hoàn thành. Trên thực tế, dự án chính là đường dạo quanh khu tưởng niệm Chu Văn An thi công dở dang nhưng tại khu đất đối ứng, nhà đầu tư phủ gần kín bằng các khối nhà biệt thự, liền kề...

Theo tìm hiểu của PV, dự án đường dạo quanh khu tưởng niệm Chu Văn An còn đội giá gần gấp đôi so với mức ban đầu. Cụ thể, theo Quyết định được UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/4/2011, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Cty Cổ phần BITEXCO đã điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 2.027 tỷ đồng.

Chiều 12/7, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, dự án đang gặp phải một số khó khăn, trong đó có việc GPMB ở khu cuối tuyến phía Xa La. Ðể thúc đẩy dự án, để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, huyện đã có nhiều văn bản, đề nghị gửi UBND thành phố và nhà đầu tư.

Anh Trọng