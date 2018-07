Dự án đường BT nghìn tỷ tăng vốn: 7 năm, vẫn đang thi công

Thông tin PV Tiền Phong, ông Đặng Thang Bình, Tổng Giám đốc Cty TNHH đường BT Chu Văn An (Cty Cổ phần BITEXCO) – Nhà đầu tư cho biết, dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án ngày 14/4/2011, tuy nhiên do giải phóng mặt bằng (GPMB) kéo dài nên tháng 5/2014 công trình mới được khởi công.

Đến tháng 2/2017 UBND thành phố Hà Nội tiếp tục giao thêm cho Bitexco đầu tư hạng mục nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến đường số 1 và đường 70 (trước đây dự án cũ chỉ có cầu vượt trực thông); hạng mục tuyến ống nước sạch D400 và một số hạng mục khác. Với việc bổ sung thêm các hạng mục này, từ 36 tháng ban đầu, dự án có thời gian thi công là 54 tháng. Theo ông Bình, tính đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn đang trong thời gian thi công.

Tuyến đường BT quanh khu tưởng niệm Chu Văn An đang thi công dang dở

Đề cập đến tiến độ dự án, ông Bình cho biết, hiện toàn bộ các hạng mục đầu tư trên các tuyến đường giao thông theo hợp đồng trên phạm vi có mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên hạng mục Cầu vượt trực thông và Nút giao hoàn chỉnh hiện nay chưa hoàn thành được là do vướng mặt bằng.

“Cụ thể, trên địa bàn huyện Thanh Trì còn 99 hộ dân có đất ở chưa GPMB được, trên địa bàn quận Hà Đông còn 13 hộ dân đang tiến hành công tác GPMB. Trách nhiệm thực hiện công tác GPMB được UBND thành phố đã giao cho UBND các quận, huyện thực hiện, còn nhà đầu tư huy động nguồn vốn”, ông Bình thông tin.

Đề cập đến việc dự án tăng vốn từ 1.100 tỷ đồng lên hơn 1.900 tỷ đồng, ông Bình cho rằng, trước đây theo quyết định định số phê duyệt số 1731 năm 2011 của UBND ngày thành phố Hà Nội, dự án chỉ có tuyến đường số 1, dài 2,5 km từ Vành đai 3 đến đường 70; tuyến đường nội bộ số 5 và cầu vượt trực thông vượt với đường 70. Đến quyết định số 3830 ngày 24/6/2017, thành phố Hà Nội đã điều chỉnh, bổ sung thêm nút giao giữa tuyến đường số 1 và đường 70 (Cầu Bươu) và hạng mục tuyến ống nước sạch D400, do vậy dự án có tổng mức đầu tư lên hơn 1.900 tỷ.

Tuyến đường thi công chậm do vướng mặt bằng và bổ sung hạng mục nút giao với đường 70

Đề cập đến các điều khoản, nội dung được thể hiện trong hợp đồng BT giữa nhà đầu tư với UBND thành phố Hà Nội cũng như việc sử dụng diện tích đất đối ứng theo tiến độ dự án, ông Bình đã từ chối trả lời và nói mảng này do người khác phụ trách.

Trọng Đảng