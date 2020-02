Hà Nội đồng loạt kiểm tra các quán bar, cà phê đông người

Quảng cáo

Là một trong những địa bàn trọng điểm thu hút lượng lớn khách du lịch, ngày 24/2, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với cán bộ y tế quận và công an các phường tổng kiểm tra các khách sạn, cơ sở lưu trú... trên địa bàn.

Trong đó, các nhà hàng, quán bar có đông người nước ngoài ở phố Mã Mây, Lương Ngọc Quyến… đều được kiểm tra kỹ càng, yêu cầu có dung dịch sát khuẩn ở các vị trí ra vào.

Ngoài kiểm tra các quán bar, karaoke, Công an quận Hoàn Kiếm còn kiểm tra rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Tất cả các cơ sở kinh doanh lưu trú đều được kiểm tra, rà soát. Bên cạnh đó, một số chung cư, nhà dân có người nước ngoài thuê, ở cũng được rà soát. Tinh thần là an toàn, khẩn trương, quyết liệt, tỉnh táo, hiệu quả, lạc quan nhưng không chủ quan; đảm bảo vừa thúc đẩy phát triển ngành du lịch nhưng cũng tuyệt đối an toàn cho du khách trong và ngoài nước.

Tại quận Ba Đình, UBND quận đã rà soát tại 14 phường, đồng thời lên danh sách, tổng hợp tình hình sức khỏe đối với tất cả các trường hợp là người có quốc tịch tại một số quốc gia có dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt là người Hàn Quốc và Nhật Bản. Toàn bộ số người này đang được các phường và đơn vị chức năng của quận theo dõi, cập nhật liên tục về tình hình sức khỏe.



Ngoài số lượng gần 1.800 người quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản đã được lên danh sách, các đơn vị chức năng của quận Ba Đình đang tiếp tục rà soát những người đến từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác có dịch như Hongkong, Singapore, Italia… đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Điều này giúp công tác kiểm soát dịch bệnh được triệt để.



Khách Hàn Quốc đến Hà Nội giảm 95%

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Hà Nội, những năm gần đây, các thị trường khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore đang nằm trong top 15 thị trường khách hàng đầu đến Hà Nội. Trong đó, Hàn Quốc, Nhật Bản là 2 trong 3 thị trường hàng đầu đến Hà Nội trong nhiều năm liên tiếp.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 1/2020, do tác động của dịch Covid-19, du lịch Hà Nội đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố đang chịu thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do bệnh dịch. Hàng loạt các đoàn khách hủy tua, hủy dịch vụ đã đặt trước. Đáng chú ý, tính riêng trong 10 ngày gần nhất (13/2 - 22/2) khách của 3 thị trường này giảm mạnh. Khách Hàn Quốc đến Hà Nội giảm 95% so với cùng kỳ. Khách du lịch Việt Nam đến 3 thị trường trên cũng giảm mạnh, lượng hủy tua đến Hàn Quốc đã lên đến 6.000 lượt.

Tạm dừng nhập cảnh người đến từ vùng dịch ở Hàn Quốc Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, thông báo ngay cho phía Hàn Quốc và các nước, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về các biện pháp phòng, chống dịch mà Việt Nam áp dụng trong đó có việc tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, đối với các đối tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt phải khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Thông báo cho công dân Việt Nam không đến các vùng có dịch ở các nước, trừ trường hợp cần thiết, nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Văn Kiên Dừng các tour du lịch đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý và Iran Hiệp hội Du lịch Việt Nam yêu cầu các đơn vị lữ hành dừng tổ chức các đoàn đi du lịch tới các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran cho đến khi có thông báo đã an toàn với dịch Covid-19 của các quốc gia nói trên và không đón khách từ vùng đang có dịch. Hậu Giang, Cần Thơ cách ly nhiều người trở về từ tâm dịch Hàn Quốc Ba người quê ở Hậu Giang qua Daegu (tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc) thăm người thân vừa trở về, được cách ly theo quy định. Trong khi đó thành phố Cần Thơ cũng đang cách ly 6 người trở về từ Hàn Quốc. Việt Nam tạm dừng nhập cảnh các trường hợp đến từ vùng dịch ở Hàn Quốc Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 ở Hàn Quốc và một số nước khác.

Trần Hoàng