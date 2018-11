Hà Nội 'gỡ khó' cho các dự án trọng điểm

Giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng 55 dự án, công trình trọng điểm. Dù các sở, ngành đã tham mưu cho UBND thành phố cân đối cho phép thực hiện cơ chế ứng vốn linh hoạt để khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB) thúc đẩy nhanh hoàn thành dự án; tuy nhiên, qua cuộc giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố mới đây cho thấy, thực tế triển khai các công trình trọng điểm còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ so với yêu cầu. Theo Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai, dù thành phố rất quan tâm, chỉ đạo ưu tiên mọi nguồn lực cho các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 nhưng đa số các dự án đều chậm tiến độ, nguyên nhân không phải thiếu vốn để đầu tư, mà chủ yếu do công tác GPMB thực hiện chưa tốt.

Cụ thể, theo kết quả giám sát, Sở NN&PTNT được giao làm chủ đầu tư hai dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội - Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (giai đoạn 1) và đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích huyện Ba Vì, nhưng đều chậm tiến độ do công tác GPMB chậm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý và triển khai thực hiện 29 dự án, công trình trọng điểm, nhưng đến nay mới có 2 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn lại đều chậm tiến độ, do khó khăn công tác GPMB. Sở VH&TT thành phố được giao làm chủ đầu tư 3 dự án trọng điểm gồm: Bảo tàng Hà Nội; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực thành Cổ Loa; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Hoàng Thành Thăng Long cũng đang bị chậm. Với 3 dự án gồm Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II và Dự án xây dựng khu công viên, hồ điều hòa CV1 - Khu đô thị mới Cầu Giấy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố, hiện cũng đang chậm tiến độ, chủ yếu do công tác GPMB.

UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn; các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, biện pháp thi công tối ưu cho từng dự án; đồng thời tập trung hoàn thành thủ tục quyết toán dự án hoàn thành. Bên cạnh khó khăn về GPMB, các dự án trọng điểm hiện cũng đang gặp bế tắc vì đầu tư theo hình thức PPP. Hiện nay, UBND thành phố chưa ban hành quy trình thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư PPP theo quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ để làm cơ sở triển khai thực hiện.





Hoàng Phong