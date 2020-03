Hà Nội: Mặt đường đầy dầu mỡ, xe máy đổ la liệt trên đường Bùi Thị Xuân

Đại úy Bùi Thanh Tú công an phường Nguyễn Du cho biết:" nguyên nhân dẫn đến đường trơn là do nước thải từ các nhà hàng ăn uống thải ra cùng với lượng nước mưa đêm qua làm ngập đường ,sau khi nước rút thì lượng dầu ăn dính vào mặt đường"

Bác Loan,nguyên tổ trưởng dân phố cho biết: " Lượng mỡ thải từ nhà hàng Trâu Ngon Quán ở 145 Bùi Thị Xuân thải ra rất nhiều ngày nay và đã phản ánh nhiều lần ,tôi dậy từ 5g30 sáng nghe tiếng xe ngã rất nhiều , hôm nay tôi thấy chứng kiến nhiều người ngã xe ,máu me be bét và phải giúp họ cầm máu băng bó và đã báo công an phường để họ ngăn 2 đầu đường giúp cho người dân tránh qua đoạn đường này"