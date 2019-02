Hà Nội nghiêm cấm tổ chức du xuân, liên hoan sa đà sau Tết

Ngày 18/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 613/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT phối hợp với các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo để có kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai hiệu quả Tết trồng cây gắn với trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2019.



Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các ngành công nghiệp; bảo đảm đủ nhu cầu điện, tăng cường công tác chống buôn lậu và hàng giả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy xuất khẩu.



Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.



Sở Văn hóa Thể thao và các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành phố về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.



Lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.



Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện, kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân mùa lễ hội.



Công an Thành phố chỉ đạo bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhất là các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm buôn ma túy, hoạt động tín dụng đen; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ...



Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân; không tổ chức du Xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Trần Hoàng