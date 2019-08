Hà Nội nối dài 'Con đường gốm sứ' từng lập kỷ lục thế giới

Quảng cáo

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội ngày 23/7 về việc triển khai một số đoạn tranh gốm do bạn bè quốc tế mong muốn kính tặng TP Hà Nội trên tường đê Nghi Tàm, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết khu vực này thuộc Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông TP Hà Nội làm Chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Trong đó có hạng mục tường đê bê tông từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi với chiều dài khoảng 1.114 m.



Sở NN&PTNT TP Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội về việc triển khai một số đoạn tranh gốm trên mặt tường đê bê tông (đoạn đê Nghi Tàm).



Tuy nhiên, Sở NN&PTNT cũng lưu ý phía Công ty thi công tranh gốm trên tường đê bê tông hiện có, không xây dựng tôn cao hay mở rộng đê... Ngoài ra, công ty cần rút kinh nghiệm đoạn tranh gốm đã thi công từ An Dương đến Vạn Kiếp để bảo đảm bền vững, không đề xảy ra nứt vỡ.



Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: “Công trình Con đường gốm sứ thực sự trở thành con đường hữu nghị khi các bạn bè quốc tế gửi gắm trên đó tình cảm trân trọng và mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa từ nhiều đất nước và vùng miền trên thế giới.”

Theo họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, với chiều dài 1.100m, tường đê bê tông Nghi Tàm trong tương lai sẽ có khoảng 300m dành cho tác phẩm của các bạn bè quốc tế.

Trước đó vào năm 2015, UBND TP Hà Nội đã chỉ định Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện việc sửa chữa bảo dưỡng công trình "Con đường gốm sứ". Đây là công trình ven sông Hồng được hoàn thành đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.



Công trình đã vinh dự được TP gắn biển công trình chào mừng Đại lễ và được Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới trao bằng chứng nhận bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới.

Hiểu Minh