Hà Nội quy trách nhiệm cán bộ để lộ bí mật, mất an toàn an ninh mạng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vừa thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.



Cùng với yêu cầu phổ biến nội dung Chỉ thị số 14 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Cụ thể, Sở TT&TT, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của thành phố Hà Nội phải chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.

Cùng với đó, tham mưu đề xuất UBND thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện, năng lực để giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

Đồng thời, lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ TT&TT theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng; tham mưu UBND thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định, kế hoạch về đảm bảo an ninh mạng; phòng, chống tội phạm mạng.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở TT&TT tổ chức thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý hoặc lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện theo quy định; thông báo thông tin đầu mối thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng về Sở TT&TT để tổng hợp trước ngày 15/12/2019 và khi có sự thay đổi về thông tin đầu mối.

Bên cạnh đó, ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

Trường Phong