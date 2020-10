Hà Nội thi công xuyên ngày đêm các ô chôn lấp rác thải ở Sóc Sơn

Quảng cáo

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II.

Theo đó, xét báo cáo của Thanh tra Thành phố việc rà soát căn cứ pháp lý và trình tự, thủ tục thu hồi đất, việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng khi thực hiện dự án xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II, UBND thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục các hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng; có biện pháp quản lý chống lấn chiếm đối với diện tích đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng; khẩn trương cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện làm cơ sở pháp lý và đảm bảo đủ trình tự về thủ tục áp dụng các biện pháp hành chính cương quyết để thu hồi đất theo quy định.

Đối với dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, công tác triển khai thi công tại hiện trường khu phía Bắc giai đoạn 2 của dự án chậm so với yêu cầu tiến độ. Công tác hiện trường chưa được triển khai đồng bộ, số lượng máy móc thiết bị thi công ít, không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, chưa chủ động mở đường công vụ nên công tác thi công còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Ông Hùng yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị, làm đường công vụ, tăng thời gian thi công liên tục 3 ca (24/24h) khắc phục thời tiết không thuận lợi, để đảm bảo kịp tiến độ hoàn thành các ô chôn lấp, bàn giao cho Sở Xây dựng vận hành được trong tháng 10/2020. UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo UBND các xã tạo điều kiện cho Chủ đầu tư, các đơn vị thi công Dự án thực hiện thi công 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Liên quan đến công tác GPMB, UBND huyện Sóc Sơn chủ động rà soát, chi trả tiền thưởng tiến độ GPMB, phương án hỗ trợ tiền tạm cư theo quy định cho các trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng để tạo điều kiện sớm có mặt bằng thi công; báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn và hồ sơ, dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sóc Sơn, giao UBND huyện Sóc Sơn rà soát, kiểm tra áp dụng các biện pháp hành chính kiên quyết để thu hồi đất đối với phần diện tích chưa bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của Luật Đất đai, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về công tác vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo UBND thành phố phương án tạm ứng, thanh toán cho các đơn vị đã và đang thực hiện xử lý nước rác, xử lý rác giai đoạn trước gói thầu vận hành (từ 01 đến 21/01/2020), xử lý rác tại Khu xử lý chất thải rắn Cầu Diễn trong thời phải điều chỉnh phân luồng xử lý rác năm 2019, báo cáo UBND thành phố trước 10/10/2020. Khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự toán hình thành giá gói thầu khẩn cấp xử lý 550.000m3 nước rác, trình UBND thành phố.

Thành phố cũng giao Sở TN&MT chủ trì, rà soát và hướng dẫn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị khảo sát, thực hiện các thủ tục khai thác đất trong phạm vi Vùng ảnh hưởng 500m Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã GPMB để phục vụ vận hành khu xử lý, tiến độ hoàn thành trước 15/10/2020.

Đối với dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, ông Hùng đề nghị Cty cổ phần Thiên Ý rà soát, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện dự án, xác định cụ thể những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/10/2020. Yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Y tế, Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục, thi công xây dựng công trình, sớm đưa công trình vào vận hành, khai thác sử dụng.

UBND huyện Sóc Sơn cần tập trung các phương án, nguồn lực và giải pháp vận động, tuyên truyền hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng 500m Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn; phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố và Ban duy tu các công trình giao thông vận tải - Sở Giao thông vận tải trong việc hoàn thành thi công các ô chứa Khu phía Bắc giai đoạn 2 và sửa chữa đoạn xuống cấp trên tuyến đường 35.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong việc vận chuyển, tiếp nhận rác thải tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, đặc biệt trong thời gian kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2020 và thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Đầu tư di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II Tập thể Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đồng ý nguyên tắc về sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, việc trình phê duyệt phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, quy định pháp luật. UBND thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn phối hợp với Thanh tra thành phố đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II, ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Giao Sở QH&KT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với chính quyền địa phương 02 xã, mời cộng đồng dân cư để thông báo nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo đúng Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xử lý chất thải rắn thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Làm việc với Trung đoàn 165, Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc di dời Trụ sở đóng quân Trung đoàn 165 (20ha đất Trung đoàn 165 đề xuất giữ lại). Tổ chức thẩm định, hoàn chỉnh nội dung Tờ trình, dự thảo quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 3, trình UBND thành phố trước ngày 15/12/2020.

Trường Phong