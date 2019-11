Hà Nội tiếp tục hoàn thiện đề án cấm xe máy nội đô năm 2030

Quảng cáo

Theo đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch, giao 37 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Đến nay, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiều nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

UBND thành phố thông tin, đối với đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030 và đề án Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, UBND thành phố đã chỉ đạo tại văn bản số 2116 ngày 20/5/2019 chấp thuận chủ trương về các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc và giao Sở GTVT xây dựng đề án. Ngày 25/10/2019, Sở GTVT đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng 2 đề án.

Thành phố đánh giá, các nhóm giải pháp đã xác định tại nghị quyết 04/2017 của HĐND là cần thiết, nhưng là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, có tác động đến đời sống, tâm tư, tình cảm của rất nhiều người dân trong và ngoài thành phố và các nhóm lợi ích trong xã hội nên trong quá trình thực hiện còn nhiều ý khác nhau nên quá trình triển khai một số nội dung chậm so với yêu cầu.

Thành phố cũng cho biết, thời gian vừa qua, phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, người sử dụng phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ở một số vị trí trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp.

Hà Nội xác định trong thời gian tới, sẽ hoàn thiện đề án Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường và đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.

Trong phần nhiệm vụ năm 2019, UBND thành phố Hà Nội cho biết, Bộ GTVT đã giao Vụ Môi trường chủ trì phối hợp với Cục đăng kiểm và Tổng cục đường Bộ tổ chức nghiên cứu đề xuất theo nội dung công văn của thành phố về đề xuất quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy nhằm kiểm soát chất lượng xe máy hoạt động trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố cũng đã điều tra, rà soát, thống kê số lượng xe máy đã qua sử dụng trên địa bàn thành phố theo năm sản xuất thông qua đăng ký, đề xuất các biện pháp xử lý đối với xe không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của công an thành phố, có hơn 5,568 triệu mô tô, tuy nhiên, trong hồ sơ đăng ký xe mô tô không điền đầy đủ thông tin năm sản xuất phương tiện, gây khó khăn cho thống kê.

UBND thành phố chỉ đạo công an thành phố tiếp tục rà soát hồ sơ gốc để thống kê số lượng theo năm để có biện pháp xử lý với xe không đảm bảo.

Liên quan đến việc phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030, UBND thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất.

“Xác định đây là một nhiệm vụ cần thiết, nhưng là một việc khó, phức tạp và nhạy cảm, động chạm đến tâm tư, tình cảm và cuộc sống của nhiều người dân trong và ngoài thành phố”, văn bản của thành phố Hà Nội thông tin.

Trường Phong