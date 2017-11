Hà Nội: Xe Innova đâm liên tiếp vào cửa hàng giặt là lúc nửa đêm

Vào khoảng 21h45 ngày 18/11, một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 30A6-38.03 đã đâm vào một cửa hàng giặt là có địa chỉ 64 phố Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội).



Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng, phần cửa cuốn của cửa hàng giặt là bị đâm thủng. Rất nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị đổ vỡ. Rất may không có ai bị thương.



Trao đổi với PV tại hiện trường, bà P. Liên (chủ cửa hàng cho thuê tiệm giặt là) cho biết: “Vào khoảng 21h45, khi nghe mọi người hô hoán là cửa hàng tôi cho thuê bị một chiếc xe ô tô đâm vào, tôi mới hốt hoảng chạy ra thì đã thấy chiếc xe chọc thủng cánh cửa cuốn của tiệm giặt là rồi.



Chưa dừng lại ở đó, sau khi đâm thủng cánh cửa cuốn của tiệm giặt là, Chiếc xe ô tô này còn cố gắng tăng ga qua bậc thềm để lao vào bên trong nhưng không được, nên đã tiếp tục lùi lại phía sau rồi lấy đà lao thật mạnh để tiến thẳng vào bên trong” - bà Liên kể.

Cũng theo bà Liên, tài xế lái chiếc xe Innova cũng là người sống ở khu này, chỉ cách nhà bà khoảng 100m. Bà cho rằng trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng có biểu hiện không bình thường.



Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, người dân đã báo lên công an phường Mai Dịch.



Chỉ sau ít phút, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu lái xe dừng lại nhưng người này vẫn tiếp tục lao vào ngôi nhà đang khóa cửa. Chỉ đến khi chiếc xe không thể nhúc nhích được nữa, công an mới đưa được tài xế ra ngoài.



Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.