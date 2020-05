Hà Nội xử lý vi phạm công trình 8B Lê Trực theo 2 bước

Quảng cáo

Tập thể lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa có kết luận về việc tổ chức thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng giai đoạn 2 tại công trình số 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Theo đó, việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B phố Lê Trực thuộc thẩm quyền của UBND quận Ba Đình; đồng thời yêu cầu các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Tập thể lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình; thủ trưởng các sở, ngành quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố về việc tiếp tục tổ chức thực hiện, xử lý kiên quyết vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực, bảo đảm nguyên tắc: An toàn tuyệt đối về người trong quá trình xử lý công trình vi phạm (người lao động thi công, vận chuyển; người dân xung quanh, người đi đường...); an toàn cho công trình xây dựng còn lại sau phá dỡ, tháo dỡ và công trình xung quanh. Đồng thời, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, trình tự thủ tục trong việc xử lý vi phạm và bảo đảm lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực.

Tập thể lãnh đạo UBND thành phố giao UBND quận Ba Đình thực hiện theo đúng thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm công trình 8B Lê Trực và phối hợp với các sở, ngành thực hiện: Phê duyệt kế hoạch, phương án phá dỡ, tháo dỡ công trình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn lao động và công trình xây dựng còn lại sau phá dỡ, tháo dỡ.

UBND quận Ba Đình tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm giai đoạn 2 công trình 8B phố Lê Trực theo 2 bước. Bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định toàn bộ phương án phá dỡ của UBND quận Ba Đình; phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến thống nhất bằng văn bản với UBND quận Ba Đình về kế hoạch, phương án phá dỡ, tháo dỡ công trình vi phạm.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần May Lê Trực, tham mưu báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương xem xét đề xuất của UBND quận Ba Đình về việc chỉ định thầu đơn vị thi công phá dỡ, tháo dỡ công trình.

Trường Phong