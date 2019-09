Hà Nội yêu cầu công bố công khai chỉ số môi trường vụ cháy Cty Rạng Đông

Quảng cáo

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận Thanh Xuân, Cty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông công bố kết quả quan trắc môi trường vụ cháy, tại số 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Công văn nêu rõ, theo báo cáo của Sở TN&MT tại Văn bản số 8187/BC-STNMT-CCBVMT, ngày 31/8/2019, về kết quả quan trắc môi trường sau khi xảy ra vụ cháy nhà kho và nhà xưởng sản xuất của Cty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho thấy, các thông số vi khí hậu, NO2, Pb, Cd (trung bình 24 giờ), Hg (trung bình 24 giờ), As, Zn và bụi tổng đều nằm trong giới hạn cho phép; thông số SO2 tại vị trí điểm giáp cổng Cty Bóng động lực, giáp khu dân cư ngõ 342 Khương Đình bằng 357µg/m3 (vượt 1,02 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT); điểm trước cửa số nhà 81, ngõ 342 Khương Đình, giáp khu vực cháy bằng 352µg/m3 (1,0057 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT); các vị trí còn lại có kết quả đều nằm trong giới hạn cho phép.

Tiếp theo chỉ đạo tại Văn bản số 3764/UBND-ĐT, ngày 30/8/2019, UBND thành phố giao Sở TN&MT chủ trì và phối hợp với các đơn vị công bố kết quả quan trắc nêu trên để các cơ quan truyền thông, báo chí và người dân được biết.

Thành phố yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, quan trắc môi trường tại khu vực xảy ra cháy; chủ động thông báo công khai cũng như có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực, nếu phát hiện chỉ số môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 3/9, quanh hiện trường vụ cháy xưởng Cty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bốc mùi khét khó chịu, nhiều người đi qua phải bịt mũi. Nhiều nhà dân khóa cửa, không có người ở.

Hoàng Phong