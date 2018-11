Hầm đường bộ hàng trăm tỷ: Lãng phí vì thiếu hiệu quả

Hầm đi bộ nút giao Ngã Tư Sở cũng trong tình trạng tương tự, cảnh vắng bóng người sử dụng đã thành quen thuộc. Lác đác có vài cụ già chậm rãi qua lại hầm, dăm người qua đường làm chỗ dừng chân nghỉ ngơi chốc lát hay một vài bạn trẻ tranh thủ đá cầu buổi chiều… Những hình ảnh ấy cho thấy lòng hầm vẫn còn sử dụng được. Còn nhìn từ bên ngoài, cửa hầm từ lâu đã trở thành nơi tập kết đồ phế thải, lồng gà hay quán nước. Sơ đồ, biển chỉ dẫn người đi bộ cũng đã mờ nhạt, khó nhận ra…

Bà Nguyễn Thị Bảy, 64 tuổi (đường Trường Chinh, Hà Nội) cho biết: “Mỗi lần tôi đi từ bên đường Láng về nhà bằng hầm đi bộ này phải mất tới 10 phút, tôi già rồi đi lên mấy bậc thang thấy mỏi chân. Lúc mới đi tôi còn bị lạc do không biết đọc bảng chỉ dẫn…”.

Quan sát trên đường Phạm Hùng, nhiều hầm đi bộ cho thấy đặt sai vị trí, không hợp lý để người đi bộ sử dụng, dẫn đến tình trạng vị trí một số hầm từ lâu đã “bỏ hoang”.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, khai thác các công trình này chưa tốt. Nhiều hầm đường bộ mất vệ sinh, mất an ninh trật tự, không đảm bảo an toàn, nên người dân ngại sử dụng, hiệu quả khai thác thấp là điều tất yếu.

Về vấn đề này, ông Phạm Thế Minh (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Hội xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải) cho biết, việc xây dựng hàng loạt hầm đi bộ và cầu vượt dành cho người đi bộ nhằm làm giảm xung đột giao thông và hạn chế ùn tắc trên mặt đất, đảm bảo an toàn cho người đi bộ qua đường. Nhưng hiện nay, hệ thống hầm đi bộ của Hà Nội thiếu hiệu quả là do lỗi thiết kế. Hầm xây dựng không tính tới nhu cầu sử dụng của người dân ở từng vị trí cụ thể, dẫn đến tình trạng nơi thừa nơi thiếu.

Chưa hết, ngay mới đây, ngày 19/11, người dân đi tập thể dục công viên vào sáng sớm đã phát hiện một xác chết tại khu vực cầu thang lên xuống ở hầm Kim Liên, bên cạnh là kim tiêm. Vụ việc vẫn đang được Công an quận Hai Bà Trưng điều tra.

Bao giờ mới hết lãng phí?

Người dân đặt câu hỏi tại sao hầm đi bộ hàng trăm tỷ lãng phí như vậy, trong khi Hà Nội thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ sang đường không đúng quy định. Thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa quen sử dụng các công trình giao thông công cộng này. Thêm vào đó, ý thức của không ít người còn hạn chế; công tác quản lý, đảm bảo an ninh dưới hầm chưa tốt, gây tâm lý bất an cho khách bộ hành.