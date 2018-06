Khắc phục mặt cầu Thăng Long trước 30/6

Đánh giá về hiện trạng mặt cầu Thăng Long hiện nay, ông Hà cho biết, sau một số lần sửa chữa, trong đó có lần đại tu vào năm 2009 mặt cầu Thăng Long vẫn chưa có được giải pháp thảm lại mặt cầu một cách bền vững. Nền nhựa bê tông thảm trên mặt cầu sau mỗi lần sửa chữa chỉ chịu “nằm yên” được một thời gian, sau đó lại xuất hiện tình trạng rạn nứt, mặt bê tông nhựa bị trượt khỏi bản rầm thép. Đây là nguyên nhân mặt cầu xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu.

Theo ông Hà, từ năm 2011 đến nay (sau khoảng 1 năm mặt cầu Thăng Long được đại tu với kinh phí trên 100 tỷ đồng - PV), nền bê tông nhựa được thảm mặt cầu Thăng Long liên tục xuất hiện trình trạng nứt xẻ rãnh kéo dài.

Sau khi yêu cầu các đơn vị chức năng trong đó có Chi Cục quản lý đường bộ 1.5 kiểm tra, khảo sát, ông Hà cho biết, theo kết quả các đơn vị báo cáo lên, toàn bộ mặt cầu Thăng Long đang bị hư hỏng tại 14 vị trí.

Cụ thể, tại làn đường phải tuyến (Hà Nội - Nội Bài), có 4 vị trí, trong đó có đoạn qua cột đèn số C40 với kích thước hư hỏng dài 1m, rộng 3m; cột đèn số C56 kích thước hỏng dài 1m, rộng 1m… Với phía trái tuyến (chiều Nội Bài - Hà Nội), có 10 vị trí hư hỏng, trong đó có đoạn qua các cột đèn: C90, kích thước hỏng 2,5m, rộng 2m; cột đèn C101, kích thước hỏng dài 3m, rộng 2m… Tổng toàn bộ diện tích mặt cầu Thăng Long bị hư hỏng được thống kê hiện nay là trên 30m2.

Đề cập đến việc khắc phục những vị trí hư hỏng trên, ông Hà cho biết, Cục vừa có văn bản yêu cầu Cty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (đơn vị được Cục ký hợp đồng sửa chữa mặt cầu Thăng Long) tiến hành sửa chữa ngay những điểm hư hỏng trên mặt cầu. Thời gian xong trước 30/6.

Lý giải về nguyên nhân xuất hiện mặt cầu hư hỏng, ông Hà cho rằng, thời tiết bình thường khoảng 30 đến 35 độ C mặt cầu đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn, tuy nhiên khi có mưa nhiều ngày hoặc xuất hiện trời nắng to lên đến trên 40 độ C, nền bê tông trên mặt cầu lập tức “phát bệnh”. Hiện tượng thường thấy là ban đầu mặt cầu xuất hiện các vết nứt loang rộng, sau đó khi bị bánh xe ô tô tải chèn qua, lập tức những đoạn bê tông nhựa mặt bị nứt bong ra, trượt khỏi bản dầm thép.

Trả lời PV Tiền Phong về khoản kinh phí khắc phục hư hỏng mặt cầu Thăng Long hàng năm, ông Hà cho biết, năm 2017 là 1,4 tỷ, năm 2016 là khoảng hơn 1 tỷ. Về hình thức thực hiện việc khắc phục bị hư hỏng mặt cầu, ông Hà cho rằng, đơn vị không thực hiện theo “khoán chi” mà sửa chữa và được thanh toán theo khối lượng thi công thực tế.

Trọng Đảng