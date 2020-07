Lãnh đạo Hà Nội thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm

Quảng cáo

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Phúc, mẹ liệt sĩ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an); bà Lê Thị Bích, mẹ liệt sĩ Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an); gia đình liệt sĩ Đại úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội).

Các liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Dương Đức Hoàng Quân và Phạm Công Huy đã hy sinh vào ngày 9/1/2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Trước sự dũng cảm hy sinh của các liệt sĩ, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba đồng chí.

Thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong lúc thực thi nhiệm vụ, làm tròn trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, tất cả vì sự bình yên của cuộc sống. Sự hy sinh anh dũng của các anh mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biết ơn.

Ông Toàn tin tưởng, người thân và gia đình các liệt sĩ sẽ vượt qua nỗi đau, lấy niềm tự hào về sự hy sinh của người cha, người chồng, người anh, người em, người con của mình để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Ông Toàn đề nghị các sở, ban, ngành của thành phố và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình liệt sĩ vượt qua những khó khăn thường nhật trong cuộc sống.

Đại diện các gia đình liệt sĩ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố và địa phương nơi cư trú; khẳng định sẽ vượt qua mất mát, đau thương, đóng góp tích cực cho Thủ đô.

Bà Hoàng Thị Phúc, mẹ liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh cho biết, gia đình rất tự hào vì đồng chí Nguyễn Huy Thịnh đã làm tròn trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, dũng cảm bảo vệ an ninh trật tự của Thủ đô. Bà khẳng định sẽ cùng gia đình nuôi dạy hai con của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh trưởng thành, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ.

Hoàng Phong - PV