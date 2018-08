Lo ngại an toàn cháy nổ ở Hà Nội

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đã phối hợp với Cảnh sát PCCC rà soát danh sách 1.147 cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05 của HĐND thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước Luật PCCC 2001 trong chức năng quản lý của Sở.

Riêng về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương dẫn báo cáo của Cảnh sát PCCC, có 44 cửa hàng không thường xuyên duy trì đảm bảo điều kiện về PCCC; 5 cửa hàng xăng dầu bị tạm đình chỉ và 4 cửa hàng bị đình chỉ hoạt động. Về các lĩnh vực như cửa hàng kinh doanh ga hóa lỏng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, điện lực, Sở cũng đã có các văn bản, yêu cầu các đơn vị chức năng, phối hợp các quận huyện rà soát...

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề, hiện nay, các trung tâm thương mại 24/24 nằm ở các chung cư khiến ông rất lo ngại về nguy cơ cháy nổ. Đi kiểm tra, giám sát, những nơi này thậm chí bịt cả cầu thang thoát nạn. Cùng với đó, các cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đề cập trong danh sách.

“Cụm, điểm làng nghề chưa được rà soát. Ngoài việc quan tâm đến nước thải thì cũng phải quan tâm đến an toàn PCCC. Cần phải bổ sung vào danh sách theo dõi”, ông Nam nói. Ông Nam cũng nhắc đến nguy cơ mất an toàn cháy nổ các trạm biến áp, các hệ thống điện tại các chung cư cũ... Các đại biểu cũng nhắc lại một số vụ cháy chợ thời gian gần đây, nêu lên thực trạng mất an toàn cháy nổ. “Cần tránh mất bò mới lo làm chuồng, cháy xong mới rà soát”, ý kiến thành viên đoàn giám sát nêu.

Trường Phong