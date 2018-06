Mặt cầu Thăng Long lại rách toác, trơ lõi sắt

Được Sở GTVT Hà Nội tổ chức giao thông với tốc độ tối đa là 80km/h, tuy nhiên hiện nay, do mặt cầu Thăng Long bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn mặt cầu bị xé rách nham nhở nên đơn vị quản lý cầu đã tự ý cắm biển báo ô tô chỉ được di chuyển với tốc độ dưới 50km/h. Cùng với đó, tại hai đầu cầu lên xuống, chủ phương tiện đều thấy các biển báo “Mặt cầu không êm thuận, các phương tiện giảm tốc độ”.

Suốt hai chiều đường cầu Thăng Long, mặt cầu nhiều đoạn đang có tình trạng bị xé rách, khi bị bánh xe ô tô chèn lên mặt bê tông nhựa bị bong thành mảng, sau tạo nên những ổ gà, ổ trâu. Nhiều đoạn, phạm vi mặt cầu bị rạn nứt, trồi lún xảy ra với diện tích rộng hàng chục mét vuông, bao phủ cả một bên làn đường.

Tại đoạn cột đèn chiếu sáng được đánh số H75, mặt cầu nhiều đoạn bị xẻ rãnh sâu, riêng mặt bê tông nhựa đoạn từ H75 đến H74 làn đường Hà Nội - Nội Bài bị xẻ thành 5 rãnh sâu, mỗi rãnh rộng từ 20 đến 30 cm, sâu 5 đến 10 cm và kéo dài hàng chục mét. Với các đoạn còn lại hai bên đường đều có những đoạn hằn lún vệt bách xe kéo dài, bê tông nhựa trồi lên thành ụ và bị đẩy vào bên thành cầu.

Đoạn từ cột đèn H64 đến H55 (giữa cầu), mặc dù một số đoạn mặt cầu bị rách đã được đơn vị duy tu thảm lại, nhưng tình trạng nứt, bong tróc lớp bê tông nhựa vẫn xảy ra. Riêng, tại vị trí cột đèn H57, mặt bê tông nhựa bị nứt rách và tạo nên những ổ gà sâu và chòi cả bản thép bên dưới. Ở những vị trí này nước đang đọng lênh láng. Không chỉ mặt cầu bị bong tróc, tại các khe co giãn cũng đang xảy ra tình trạng lún sâu, tạo nên những gờ cao giữa khe co giãn và mặt cầu. Mỗi khi phương tiện qua đây, đặc biệt là xe tải, đã va vào những gờ này tạo nên những tiếng động lớn, khiến cầu rung lắc mạnh. Để hạn chế tình trạng này, gần đây đơn vị quản lý đã dùng những tấm thép bản lớn úp lên những khe co giãn bị hư hỏng.

Nguy cơ ảnh hưởng tuổi thọ cầu

Cầu Thăng Long được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1985 theo công nghệ của Liên Xô (cũ). Cầu có chiều dài hơn 3,3 km bao gồm 2 tầng, tầng 1 phục vụ đường sắt và hai làn xe thô sơ, tầng hai phục vụ ô tô qua lại. Trước tình trạng mặt bê tông nhựa tầng 2 bị xuống cấp, năm 2009 Bộ GTVT đã lập dự án đại tu và giao cho Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện thảm lại toàn bộ mặt cầu với tổng chi phí hơn 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên chỉ sử dụng được một thời gian, vào đầu năm 2010 đến nay mặt cầu lại xuất hiện tình trạng nứt xẻ rãnh. Vào thời điểm cầu xuất hiện tình nứt xẻ rãnh trên diện rộng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các vị trí trồi lún và các vết rạn nứt chiếm diện tích khoảng 10.500 m2, tương đương 40% diện tích toàn mặt cầu. Sau đó, mặt cầu Thăng Long lại tiếp tục được đầu tư, sửa chữa bằng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ. Tuy nhiên đến nay, mặt cầu vẫn hư hỏng trên diện rộng.

Theo đại diện Cty CP đường sắt Hà Thái (đơn vị quản lý cầu Thăng Long), mặt cầu xấu, nhiều ổ gà, sống trâu là nguyên nhân khiến cầu phát ra tiếng ồn và bị rung lắc mạnh. Ngoài ra, việc tấm bản thép dầm cầu bị chòi ra và ngấm nước nếu không được khắc phục sớm sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ dầm cầu. “Mặt cầu chúng tôi khảo sát và đánh giá là hư hỏng nặng, trên phần dầm thép nhiều bị trí bong lớp áo mặt đường, làm hở bản thép dầm cầu. Trên dầm bê tông mặt cầu tầng 2 xuất hiện nhiều vết lún vệt bánh xe. Đây là nguyên nhân làm cầu bị rung lắc mạnh khi phương tiện đi qua”, ông Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc Cty CP đường sắt Hà Thái thông tin.

Anh Trọng