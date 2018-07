Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở

Theo BHXH Việt Nam, năm 2017 có 168 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT tăng 14% so với năm 2016, trong đó số lượt khám chữa bệnh ngoại trú là 152,8 triệu lượt tăng 15%; số lượt khám chữa bệnh nội trú là 15,3 triệu lượt tăng 9% so với năm 2016. Về số chi Quỹ BHYT, năm 2017 chi quỹ tăng 30% so với năm 2016. Năm 2016, tần suất khám chữa bệnh BHYT là 1,9 lượt khám/thẻ/năm, năm 2017 con số này tăng lên 2,1 lượt/thẻ/năm. Trong đó tần suất khám chữa bệnh nội trú năm 2017 tăng 0,01 lượt. Như vậy, số người tham gia BHYT năm 2017 tăng hơn 4 triệu so với năm liền trước, nhưng số lượt khám chữa bệnh tăng hơn 21 triệu lượt.