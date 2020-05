Nắng nóng gay gắt đầu mùa, người Hà Nội ra đường trùm kín

Quảng cáo

Theo dự báo thời tiết hôm nay (5/5), khu vực Hà Nội có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Ngày mai (6/5) có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Từ ngày 7 đến ngày 10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Để chống chọi với đợt nắng gay gắt đầu mùa, người dân Thủ đô ra đường trùm kín mít bằng áo chống nắng, đầu được đội nón, che ô hoặc dù bất kể vận dụng gì có thể che nắng, cùng với đó nhiều người tranh thủ đi sắm quạt, điều hòa. Những khu vực ven hồ, dưới bóng cây được người dân tìm đến để tránh cái nóng gần 40 độ C này.

Nắng nóng gần 40 độ C, nhiều người dân tham gia giao thông trùm kín mít từ đầu đến chân. Trùm kín người không hở một chút da nào để tránh nắng gay gắt. Nhiều người khổ sở do không phòng bị trời nắng nóng. Những chiếc áo chống nắng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, đặc biệt chị em phụ nữ vào những ngày này. Thời tiết đầu hè bắt đầu nắng nóng, nhiều người trùm kín như "ninja". Dùng mọi cách để "trốn" nắng. Mũ bảo hiểm được người này tự chế, quấn nhiều lớp để che nắng hoàn toàn. Nhiều người tranh thủ đi sắm quạt, điều hòa để chống chọi với nắng nóng. Trên hồ Hoàn Kiếm, nắng nóng khiến khu vực này vắng vẻ hẳn. Nhiều người đi tập thể dục sớm cũng phải trùm kín đầu. Mặc dù kín như "ninja" nhưng vẫn phải dùng ô chống nắng. Bóng cây, ven hồ là những khu vực người dân tìm đến giải nhiệt. Nhiều cửa hàng đúng hướng nắng phải căng bạt, căng vải che. Dự vào vào những ngày tới, nắng nóng còn tiếp tục kéo dài, nền nhiệt độ tăng có thể lên trên 40 độ C.

Duy Phạm