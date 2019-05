Nắng nóng nung người trên 50 độ C, đường phố Hà Nội vắng tanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (17/5), do ảnh hưởng của rìa đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.