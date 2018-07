Người Hà thành trùm chăn ra đường giữa 'chảo lửa' mùa hè

Lực lượng công an vẫn phải đứng phơi nắng để điều tiết giao thông dưới tiết trời trên 40 độ C.

khoảng 15 giờ, bầu trời nhiều mây nhưng vẫn rất nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ. Nhiệt độ ở khu vực Bắc bộ ngày hôm nay 3-7 phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.