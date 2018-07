Người nhà bệnh nhân vạ vật trong nắng nóng 40 độ ở Hà Nội

Những ngày đầu tháng 7, nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt độ trung bình có lúc lên đến gần 40 độ C, ngoài trời chênh lệch nhiều so với nhiệt độ trung bình, lên tới gần 50 độ C. Thời tiết oi bức đã làm cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện phải vật vã tìm mọi cách để tránh nắng nóng.

Đến Viện K Trung Ương (Hà Nội) vào khung giờ khoảng 12 - 13 giờ trưa đều dễ dàng bắt gặp cảnh tượng bệnh nhân và người nhà nằm ngổn ngang. Trong những ngày nắng nóng, bệnh viện cũng trong tình cảnh như các bến xe khi người người vạ vật khắp các phòng khám, phòng chờ, nơi tiếp đón bệnh nhân, các lối ra vào.

Nơi làm thủ tục nhập viện cũng đầy rẫy người nhà bệnh nhân ngồi nghỉ trưa.

Bên trong bệnh viện, nhiều hành lang không có ghế cũng trở thành chỗ nghỉ tạm thời của nhiều người.

Tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), các hành lang, ghế đá đều kín chỗ, la liệt người ngồi, nằm trên những chiếc chiếu tạm bợ. Có người phủ tạm chiếc khăn, tờ báo lên mặt để ngủ chập chờn. Nhiều người nhà bệnh nhân chọn nằm ngay dưới nền gạch, lối ra vào các phòng bệnh vì ở đây có quạt máy.

Ghế chờ ở bệnh viện Việt Đức buổi trưa luôn kín chỗ, không đủ ghế để nằm thì 4, 5 người ngồi chung cho có chỗ nghỉ tạm.

Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa ở hành lang bệnh viện bất chấp cái nóng như nung lên đến 40 độ.

Cô Xuân (Hưng Yên) chia sẻ với Tiền Phong “Trời nắng nóng quá nên tranh thủ nghỉ trưa luôn tại viện chứ về nhà người quen làm gì nữa. Đi lại vất vả mà nóng như thế này không chịu nổi, say nắng còn ốm thêm.”

Không chỉ các hành lang, cầu thang trong bệnh viện mà bất kì đâu có bóng mát mọi người đều có thể nghỉ trưa.

Bên trong hay bên ngoài khuôn viên bệnh viện bất cứ đâu có bóng râm mọi người đều có thể ngồi nghỉ tạm.

Thời tiết càng khắc nghiệt người dân nán lại bệnh viện càng đông để hạn chế đi lại dưới cái nắng gắt 40 độ.

Nắng nóng khiến sinh hoạt của người dân vất vả, mệt mỏi hơn nên nhiều người không dám di chuyển vào buổi trưa – thời điểm nhiệt độ cao đỉnh điểm nên các hành lang, ghế đá là chỗ nghỉ trưa tạm bợ của nhiều người có người thân đang nằm viện.

Nắng nóng triền miên, nhiều bệnh viện quá tải không đủ giường bệnh, hành lang luôn đông kín người

Hương Giang