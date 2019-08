Nhìn gần con đường gốm sứ sau gần 10 năm nhận kỷ lục Guinness

Dự án chuẩn bị được nối dài con đường gốm sứ thuộc cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông TP Hà Nội làm Chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Trong đó có hạng mục tường đê bê tông từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi với chiều dài khoảng 1.114 m.