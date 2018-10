Phát hiện thịt gà, lợn nhiễm salmonella, thủy sản có thủy ngân

Trong tổng số 938 đoàn thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP, đã thanh tra, kiểm tra 102.098 lượt cơ sở, qua đó phát hiện lập biên bản, xử phạt 6.810 cơ sở hơn 25 tỷ đồng, hủy sản phẩm của 120 cơ sở. Đặc biệt, Công an thành phố đã khởi tố 1 vụ với 2 bị can có hành vi sản xuất kinh doanh mỳ chính giả.Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn tuyến thành phố đã lấy 1.389 mẫu thực phẩm gửi làm xét nghiệm chỉ tiêu lý hóa và vi sinh tại Labo xét nghiệm. Kết quả: 1.260/1.389 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh, hóa lý, các mẫu không đạt, gồm 4 mẫu thịt lợn, 6 mẫu thịt gà phát hiện Salmonella, 6 mẫu rau vượt giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 41 mẫu thủy sản dư lượng kháng sinh Chloramphenicol, Ciprofloxacin, thủy ngân, Enrofloxaxin, 2 mẫu quả vượt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cơ quan chuyên môn của TP.Hà Nội cũng xét nghiệm nhanh 191.453/207.640 mẫu, gồm xét nghiệm nhanh dụng cụ, tinh bột, nước sôi có số xét nghiệm đạt là 153.346/169.046 mẫu; xét nghiệm nhanh các mẫu thực phẩm (hàn the, phẩm màu, dấm...) có số mẫu đạt là 38.107/38.594 mẫu.TP. Hà Nội cũng vừa thành lập 3 đoàn đánh giá, chấm điểm công tác ATTP năm 2018. Các đoàn kiểm tra cơ sở và đánh giá, chấm điểm tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 25/10 đến 15/11/2018. Các đoàn chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành quy định về ATTP một số cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố do quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn quản lý. Kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố do quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn quản lý. Báo cáo kết quả đánh giá và chấm điểm về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) trước ngày 20/11/2018 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thái Hà