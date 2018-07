Quyết định mở rộng là dấu mốc lịch sử cho Thủ đô phát triển

Ngày 28/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008-01/8/2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngày 29/5/2008, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 12 đã ban hành Nghị quyết số 15, về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, theo đó toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hợp nhất vào thành phố Hà Nội. Sự kiện này đã trở thành một dấu mốc quan trọng, trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Quyết định đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội vào thời điểm đó, đã tạo nên một diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội hôm nay, tạo thế và lực cho Thủ đô của nước ta, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa 12, đã đặt một dấu mốc lịch sử, mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội, không gian để Thủ đô phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Như Ý)

Với quy mô diện tích 3.344,7 km2 (tăng 3,63 lần), dân số tăng gấp 1,5 lần, hiện nay là 7,65 triệu người, trong đó, số người trong độ tuổi lao động là 67,8%, với hơn 1.350 làng nghề truyền thống, 5.922 di tích lịch sử, trong đó, có 2.396 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, cấp Thành phố. Nhiều di sản văn hóa đặc sắc của văn hóa Thăng Long, 36 phố phường, văn hóa xứ Đoài, và nhiều vùng văn hóa khác… Tất cả các tiềm năng đó, là điều kiện để Thủ đô thực hiện tái cơ cấu không gian kinh tế - xã hội, gia tăng nguồn lực tiềm tàng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển đồng bộ, toàn diện, nhanh và bền vững.

Những bước chuyển mình mạnh mẽ

Lãnh đạo thành phố nhận định, trước và trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội, có nhiều vấn đề khó khăn, mới mẻ, thách thức cùng với nhiều băn khoăn, lo lắng đặt ra, đó là: quy mô diện tích, dân số, đơn vị hành chính tăng nhiều; điều kiện địa lý, dân cư, thói quen khác nhau; tỷ trọng nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo lớn, vùng miền núi còn khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa phát triển, khoảng cách giàu nghèo còn lớn; hầu hết các đơn vị hợp nhất về Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, chưa xã nào đạt chuẩn nông thôn mới; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu dân cư còn nhiều.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc phải thực hiện sau hợp nhất rất lớn. Các khó khăn khách quan như: trận lụt lịch sử năm 2008; hệ lụy do suy giảm kinh tế toàn cầu từ năm 2008; dân số cơ học tăng nhanh, hạ tầng kinh tế - xã hội toàn Thành phố còn thiếu và chưa đồng bộ,... Song, với ý thức trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân cả nước, ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết số 15 của Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đã xác định quyết tâm thực hiện Nghị quyết với phương châm, “Đoàn kết - Hợp tác - Trách nhiệm” và tinh thần, tất cả vì công việc chung, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Những nhiệm vụ cấp bách được tập trung giải quyết ngay như: hợp nhất nguyên trạng tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đảm bảo nguyên tắc tập trung - dân chủ, lấy yêu cầu công việc, chất lượng cán bộ là thước đo để bố trí cán bộ. Trong một thời gian rất ngắn, bộ máy của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi vào vận hành, đảm bảo mọi công việc được diễn ra suôn sẻ, khai thác tối đa, phát huy mọi nguồn lực, trí tuệ, tiềm năng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Thành phố luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước. Thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là đã khai thác hiệu quả những chính sách chiến lược, các văn bản chỉ đạo, tạo cơ sở pháp lý cho một đơn vị hành chính đặc thù - đô thị đặc biệt, tạo cơ chế phù hợp đối với yêu cầu về xây dựng, phát triển Thủ đô được Trung ương ban hành.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trung bình 7,41%/năm, là một trong 2 đầu tầu kinh tế của cả nước. Quy mô GRDP năm 2017 gấp 1,9 lần so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, năm 2017 đạt 3.910 USD/người, gấp 2,3 lần so với năm 2008.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao tiếp tục được phát triển.

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Lượng khách du lịch tăng trưởng 12%/năm. Khách quốc tế từ 1,3 triệu lượt năm 2008 tăng lên 4,95 triệu lượt năm 2017 (tăng gần 4 lần).

Không gian kinh tế được mở rộng phát triển. Đến nay, Hà Nội có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động ổn định với 629 dự án đầu tư, doanh thu năm 2017 đạt 6,5 tỷ USD (tăng 2,5 lần so năm 2008), nộp ngân sách tăng 3,3 lần so với năm 2008. Có 43 cụm công nghiệp đã được đầu tư, lấp đầy và hoạt động ổn định. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề được khuyến khích phát triển. Đến nay, trên địa bàn có 1.350 làng nghề và làng có nghề (tăng 70 làng so với năm 2010).

Chủ tịch UBND Hà Nội nhận định, con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi chúng ta phải chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa, nỗ lực không ngừng vươn lên. Với truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, của các tỉnh, thành bạn, của đồng chí, đồng bào cả nước và bè bạn quốc tế.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ quyết tâm phát huy những thành tựu đã đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực công tác; hoàn thành và hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, kiên trì với mục tiêu xây dựng một Thủ đô Hòa bình, Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Hiểu Minh - Trường Phong