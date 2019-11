Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên

Những công trình lấn vào hành lang an toàn đường sắt được phá dỡ, tháo bỏ.

Những tấm gỗ, bê tông như thế này được chủ quán đặt ra giữa ray tàu để tạo mặt bằng kê bàn cho khách. Còn hành lang an toàn đường sắt cũng bị lấn chiếm bằng bê tông kiên cố gây mất an toàn chạy tàu…

Lãnh đạo phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội cho biết, trước mắt phường Khâm Thiên đã điều động lực lượng Công an phường và Tổ tự quản cắt cử người thường xuyên canh gác hai đầu đường Khâm Thiên, Lê Duẩn để hướng dẫn khách du lịch không đi vào đường tàu, đặt biển cảnh báo "KHU VỰC NGUY HIỂM". Về giải pháp lâu dài việc tuyên truyền vận động người dân không kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt vẫn là biện pháp then chốt.