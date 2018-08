Tái diễn chợ 'cóc' tại khu chung cư

Tìm hiểu thực tế của phóng viên Báo Hànộimới tại tổ hợp chung cư KimVăn - Kim Lũ (phường Đại Kim) nằm trên đường Nguyễn Xiển, chiều tối hằng ngày, hàng rong được bày bán ở khắp các tuyến đường vào các tòa chung cư. Người bán, người mua đứng chiếm hết vỉa hè, tràn xuống lòng đường, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông.



Tương tự, tại tổ hợp chung cư HH (Khu đô thị Linh Đàm), nhiều người còn bán hàng ngay tại bậc thềm các tòa chung cư, án ngữ hết lối đi lại của người dân. Đặc biệt, vào buổi chiều muộn hằng ngày, hàng rong ở khắp nơi kéo về họp quanh khuôn viên chung cư gây ồn ào, mất an ninh trật tự.



Trao đổi với phóng viên về thực trạng chợ “cóc” tại đây, anh Nguyễn Tiến Dũng bảo vệ tòa chung cư HH2 cho biết: “Thời gian qua, Ban Quản lý tòa nhà thường xuyên nhắc nhở những hộ bán hàng tại khu vực bậc lên, xuống chung cư nên tình trạng này đã giảm nhiều. Trước đây, một số cư dân sống tại tòa nhà còn mang thực phẩm xuống tầng 1 để bán, nay họ đã chủ động bán hàng tại phòng ở của mình. Còn hàng rong, xe đẩy nếu đi vào khu vực chúng tôi quản lý thì mới nhắc nhở, xử lý được”.



Về vấn đề này, ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thừa nhận là đúng. Để giải quyết tình trạng trên, thời gian qua lực lượng công an phường đã phối hợp với ban quản lý các tòa nhà xử lý, thu giữ nhiều đồ nghề kinh doanh của người vi phạm, song vi phạm vẫn tái diễn.



UBND phường đã ban hành Thông báo 181/TB-UBND yêu cầu các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến phố, khu vực sân các nhà chung cư tự giải tỏa xong trước ngày 17-8-2018. Nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện, UBND phường sẽ xử lý theo quy định.



Hy vọng với những biện pháp quyết liệt của chính quyền phường Đại Kim và các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai, tình trạng chợ “cóc” và các vi phạm về trật tự đô thị tại các khu chung cư nêu trên sẽ sớm được ngăn chặn, khắc phục.

Theo Hà Nội Mới